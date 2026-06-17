Francia - Senegal: vea los goles del partido (video)

En la primera jornada de la Copa del Mundo, la selección de Francia se enfrentó a Senegal y el equipo de Didier Deschamps se impuso por 3-1. Mbappe anotó un doblete y Olise dio dos asistencias. Barcola, que entró desde el banquillo, también marcó. El único gol de Senegal fue obra de Mbaye.

Copa del Mundo 2026. Jornada 1

Francia – Senegal 3:1

Goles: Mbappe 66, 90+6, Barcola 82 - Mbaye 90+5

Francia – Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez, Tchouaméni, Rabiot, Olise, Dembélé (Barcola, 80), Mbappe, Doué (Cherki, 87).

Senegal – Mendy, Diatta, Niakhaté, Koulibaly, Diouf, Kamara (Diarra, 76), Idrissa Gueye, Pape Gueye, Sarr (Mbaye, 75), Mané, Jackson (Dieng, 83).