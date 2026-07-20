Ataque masivo de drones en la región de Moscú: Zelensky hace una declaración

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Ataque masivo de drones en la región de Moscú: Zelensky hace una declaración

Podolsk, 20 de julio de 2026
Ucrania llevó a cabo otro ataque masivo con drones contra la región de Moscú en la noche del 20 de julio. Según los últimos informes, al menos 10 personas resultaron heridas y se produjeron incendios en varias instalaciones logísticas y energéticas importantes.

Zamin.uz presenta los últimos detalles sobre el ataque nocturno, las víctimas y las declaraciones oficiales de las partes.

Víctimas y consecuencias de los ataques

El gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, informó que el ataque dañó varias casas particulares y objetos de infraestructura civil:

  • Ciudad de Domodedovo: La zona más afectada, con 7 heridos. Seis de ellos (incluyendo 3 ciudadanos chinos) fueron hospitalizados. Las víctimas presentan heridas por esquirlas, fracturas de columna y lesiones en las rodillas. Uno de los drones cayó en la autopista M-4.

  • Distrito de Podolsk: Dos mujeres resultaron heridas y recibieron atención médica en el lugar.

  • Distrito de Odintsovo: Una niña de 11 años fue registrada con un diagnóstico de estrés agudo.

Incendios en un depósito de petróleo y un centro logístico vinculado a un amigo de Putin

Según las redes sociales y los análisis de los medios, los drones apuntaron principalmente a la infraestructura logística y de combustible:

  1. Incendio en el depósito de petróleo: Astra y «Agentstvo» según el análisis de estas publicaciones, un dron cayó sobre un depósito de petróleo ubicado en el microdistrito de Lvovsky en Podolsk, provocando un fuerte incendio.

  2. «Yujnie Vrata» y Wildberries: También se produjo un incendio en el parque industrial «Yujnie Vrata» en Domodedovo. Este complejo alberga grandes almacenes de Wildberries, «Lemana Pro», Alibaba Group y otras empresas.

  3. Vínculo con la fundación Rolduguin: Según la información, el operador del parque «Yujnie Vrata» es la empresa Instone Development. A principios de 2026, el propietario principal de esta empresa figuraba como la fundación «Talant i Uspekh», dirigida por el presidente ruso Vladímir Putin y perteneciente a su amigo cercano Serguéi Rolduguin.

Nota: Este ha sido el segundo ataque masivo de drones ucranianos contra la región de Moscú en los últimos tres días. En la noche del 18 de julio, el centro logístico más grande del país de Wildberries, en Elektrostal, fue blanco de un ataque.

Breve resumen de la magnitud del ataque

Indicador

Detalles

Número total de drones

Más de 400 (lanzados hacia Moscú)

Derribados

85 drones destruidos al acercarse directamente a Moscú

Zonas objetivo

Domodedovo, Podolsk, Odintsovo, Elektrostal

Víctimas

10 personas (3 ciudadanos chinos)

Distancia al objetivo

Desde la frontera ucraniana Más de 400 km

Declaraciones de Sobianin y Zelensky

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó que entre las 20:30 del 19 de julio y las 05:00 de la mañana del 20 de julio se registraron más de 400 drones, la mayoría de los cuales fueron neutralizados a larga distancia.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, comentó sobre esta operación de la siguiente manera:

Volodímir Zelensky: «Región de Moscú. Hay resultados de nuestras sanciones de largo alcance sobre las instalaciones logísticas y el depósito de petróleo. La distancia desde nuestra frontera hasta los objetivos es de más de 400 kilómetros. Además, fueron atacados dos petroleros de la flota fantasma y cuatro buques de carga en aguas del Mar Negro. Responderemos adecuadamente a cada ataque ruso contra nuestras ciudades. Terminar esta guerra solo es posible aumentando la presión sobre Rusia».

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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