El sistema de medición del tiempo cambia en el mundo: se eliminará el «segundo intercalar»

Representantes de 69 países votaron a favor de abandonar el segundo intercalar utilizado en el cálculo del tiempo e introducir un nuevo sistema. Los cambios entrarán en vigor a partir de 2027, según informó The Guardian.

La decisión fue tomada el 15 de octubre en una conferencia organizada por la Oficina Internacional de Pesas y Medidas en Versalles, Francia. Según el nuevo sistema, se permitirá una diferencia de hasta una hora entre el Tiempo Universal Coordinado (UTC) y el tiempo astronómico basado en la rotación de la Tierra. Sin embargo, la necesidad de corregir tal diferencia podría no surgir en miles de años.

En el sistema actual, se añade un segundo al UTC cuando es necesario para tener en cuenta las variaciones en la rotación de la Tierra. Esto se llama «segundo intercalar». Pero cambios tan pequeños pueden causar fallos en sistemas informáticos, redes de comunicación, satélites y redes eléctricas.

Por ejemplo, en 2012, tras la adición de un segundo intercalar, surgieron problemas en algunos sistemas informáticos. Se observaron interrupciones en Reddit y LinkedIn, y hubo retrasos en los vuelos de la aerolínea Qantas.

Los científicos explican que la velocidad de rotación de la Tierra no es constante. Cambia bajo la influencia de factores naturales como la estructura interna del planeta, los océanos y los procesos atmosféricos. A largo plazo, la rotación de la Tierra se ralentiza, pero en los últimos años también se han observado periodos de aceleración.

Por ello, los expertos han expresado su preocupación por la posibilidad de que en el futuro sea necesario no añadir, sino eliminar un segundo para ajustar el tiempo. Esto se denomina «segundo intercalar negativo» y aún no se ha utilizado en la práctica. Los científicos estiman en un 30 % la probabilidad de que esta necesidad surja en la próxima década.

El objetivo principal del nuevo sistema es reducir el riesgo de fallos en la infraestructura digital eliminando los frecuentes ajustes menores en el cálculo del tiempo. Se permitirá que la diferencia entre el tiempo astronómico y el tiempo oficial aumente, y la corrección necesaria se realizará solo cuando alcance el límite de una hora.

Como dato, en 1967 se estableció la definición del segundo basándose en las oscilaciones del átomo de cesio-133. Desde 1972, se ha añadido el segundo intercalar al UTC 27 veces para mantener la sincronización con la rotación de la Tierra. La última vez que se realizó este cambio fue el 31 de diciembre de 2016.