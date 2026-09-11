La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar

Debido a que la velocidad de rotación de la Tierra está cambiando, el sistema horario utilizado en el mundo podría modificarse en el futuro. Los científicos proponen pasar a un sistema de tiempo mundial independiente de la rotación terrestre. Esta investigación fue publicada en la revista «Naked Science».

Se señala que actualmente, desde 1972, se utiliza el tiempo universal coordinado (UTC). Este sistema se sincroniza mediante relojes atómicos. Sin embargo, la velocidad de rotación de la Tierra no es constante, lo que genera una discrepancia entre el tiempo atómico y el tiempo solar.

Para corregir esta diferencia, desde 1972 se han añadido 27 «segundos intercalares». Es decir, se han realizado ajustes de un segundo para adaptar el sistema horario a la rotación de la Tierra.

Pero en los últimos años, debido a la aceleración de la rotación terrestre, la situación ha cambiado. Ahora, por el contrario, ha surgido la necesidad de eliminar un segundo, es decir, introducir un «segundo intercalar negativo». Esto se ha vuelto necesario.

A los científicos les preocupa el impacto de este cambio en los sistemas tecnológicos modernos, ya que nunca se ha aplicado un «segundo intercalar negativo». Muchos programas informáticos fueron diseñados considerando solo la posibilidad de añadir un segundo.

Según los expertos, esto podría provocar fallos técnicos a gran escala en los sistemas de comunicación y navegación por satélite.

Según los datos, para resolver el problema, los científicos proponen separar el tiempo atómico del tiempo solar. Con este enfoque, ambos sistemas se diferenciarán gradualmente. Tras cientos de años, podrán volver a sincronizarse mediante una «hora intercalar».

En octubre de este año, en Versalles, se celebrará la Conferencia General de Pesas y Medidas. Allí se podría tomar una decisión importante sobre el futuro del «segundo intercalar».

Si se aprueba esta propuesta, se espera que el nuevo sistema entre en vigor el 20 de mayo de 2027. A partir de entonces, se dejarán de usar los «segundos intercalares» y el tiempo atómico se alejará gradualmente del tiempo solar.

Según los cálculos, la diferencia entre ambos sistemas podría alcanzar una hora en 1000 años. Aunque esto no se perciba en la vida cotidiana, es un cambio significativo para los sistemas tecnológicos globales.