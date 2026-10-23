Hasta 2 700 $ por contar pingüinos: se abren empleos insólitos en la Antártida

En Internet, se ha publicado una oferta de trabajo inusual para los amantes de los viajes y los entusiastas de las profesiones exóticas. El fondo patrimonial británico UK Antarctic Heritage Trust está contratando personal para la estación de Port Lockroy, una antigua base de investigación en la Antártida.

Forbes Según la revista, los candidatos trabajarán en el punto más frío y remoto del mundo, con un salario mensual de 1 449 £ a 2 096 £ (aproximadamente 2 500 € o 2 700 $ USD) al mes.

Responsabilidades principales: Desde pingüinos hasta miles de cartas

La actividad en el lugar no será solo un paseo. Los empleados seleccionados asumirán las siguientes responsabilidades:

Conteo de la población de pingüinos: Monitoreo diario de la colonia de pingüinos local, conteo preciso y mantenimiento de informes;

La oficina de correos más austral del mundo: Trabajar en la oficina de correos histórica de la base, sellar y enviar más de 80 000 tarjetas postales turísticas;

Atención al turista: Recibir a los pasajeros de cruceros, gestionar el museo local y dirigir la tienda de souvenirs.

Los desafíos del «trabajo soñado»: ducha semanal y quitar nieve

La duración del contrato es de 6 meses y requiere una gran resistencia física y mental:

Carga física pesada: Los empleados deben transportar bidones de agua de 20 litros, levantar cajas de hasta 15 kg, limpiar la nieve alrededor de la estación y descargar manualmente los botes cerca de rocas resbaladizas;

Limitaciones de vida: La estación no cuenta con tuberías, alcantarillado central, red móvil ni centro médico permanente;

Alojamiento: Los empleados viven en un dormitorio común a 14-15 grados y generalmente solo pueden ducharse una vez a la semana.

¿Qué beneficios se ofrecen?

A pesar de las condiciones difíciles, los organizadores proporcionan todo lo necesario: