Una fuga al estilo « Madagascar »: pingüinos escapan de su recinto y pasean por el zoológico, cautivando las redes sociales

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Una fuga al estilo « Madagascar »: pingüinos escapan de su recinto y pasean por el zoológico, cautivando las redes sociales

En un zoológico de Dinamarca, un grupo de pingüinos escapó de su recinto para pasear libremente por las instalaciones, despertando gran interés en las redes sociales. Lo más curioso es que no se dispersaron, sino que caminaron en fila india, como un equipo en una misión secreta.

Los pingüinos inician una «operación especial»

El video viral muestra a los pingüinos caminando por los pasillos de servicio y diversas áreas del zoológico.

Dejaron pequeñas huellas a su paso. Fueron precisamente estas marcas las que ayudaron al personal a encontrar rápidamente a los «fugitivos».

Los pingüinos no se dispersaron; caminaron en formación, como si hubieran acordado de antemano a dónde ir. Se está investigando cómo lograron salir del recinto. Según las primeras hipótesis, podrían haber salido a través de un pasillo que quedó abierto.

Sin embargo, la situación no duró mucho. El personal encontró a los pingüinos a salvo y los devolvió a su hábitat. Tras la difusión del video, los usuarios compararon la escena con los famosos pingüinos de la película «Madagascar».

DinamarcaPingüinoFuga de pingüinosMadagascarZoológico
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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