Noche de terror en Ucrania: Rusia lanza ataques masivos con misiles y bombas

·300·Mundo
Noche de terror en Ucrania: Rusia lanza ataques masivos con misiles y bombas

El 17 de julio, las Fuerzas Armadas de Rusia llevaron a cabo ataques masivos con misiles, drones y bombas aéreas contra varias regiones y grandes ciudades de Ucrania. Los ataques provocaron la muerte y heridas a civiles, incluidos niños pequeños. También se produjeron graves daños en infraestructuras civiles y portuarias.

Zamin.uz presenta los detalles de la situación actual y los daños en las regiones.

Járkov y Dnipropetrovsk: Ataques a zonas residenciales y víctimas

Una de las regiones más afectadas por los ataques la región de Járkov fue el objetivo. El jefe de la administración militar regional, Oleg Sinegubov, informó que un ataque con misiles en el centro de la ciudad de Járkov destruyó edificios residenciales.

  • En Járkov: Un hombre de 40 años falleció. 9 personas, incluidos dos niños de 2 y 7 años, resultaron heridas.

  • En Izium: El lanzamiento de una bomba aérea guiada por la aviación rusa dejó 7 heridos, incluidos 3 menores.

La región de Dnipropetrovsk también sufrió ataques incesantes durante 24 horas. Según el jefe de la administración militar regional, Oleksandr Ganja, las fuerzas rusas atacaron la región casi 40 veces con drones y bombas aéreas. Como resultado, un hombre de 48 años perdió la vida y otras 10 personas resultaron heridas de diversa gravedad.

Ciudades portuarias en la mira: La situación en Odesa y Mykolaiv

El ejército ruso también bombardeó sin piedad la infraestructura portuaria del sur de Ucrania.

  • Ciudad de Odesa: Los ataques con misiles impactaron en infraestructuras portuarias e instalaciones industriales. El jefe regional, Oleg Kiper, informó que un pensionista de 77 años murió y 4 personas resultaron heridas. Se dañaron instalaciones industriales y varios vehículos.

  • Ciudad de Mykolaiv: Drones atacaron la infraestructura portuaria. Según la fiscalía regional, el incidente dejó 2 muertos. Lo más notable es que el ataque dañó 3 barcos civiles bajo bandera extranjera.

Sumy y Chernihiv: Ciudades bajo terror diario

En la noche del 17 de julio, la aviación rusa sobre la ciudad de Sumy lanzó al menos 5 bombas aéreas guiadas. Los ataques dañaron instalaciones en el centro de la ciudad, edificios no residenciales de varias plantas e infraestructura civil, rompiendo los cristales de numerosos edificios.

Para información: La ciudad de Sumy y sus alrededores han sido atacados casi a diario últimamente. Hace dos días, el 15 de julio, se lanzaron 6 bombas aéreas sobre la ciudad, dejando 3 muertos, 21 heridos y causando grandes daños en edificios médicos y administrativos.

En la región de Chernihiv, en la ciudad de Novgorod-Seversky, un dron impactó en un edificio residencial. Según el Servicio de Emergencias de Ucrania, 5 miembros de una familia resultaron heridos, incluidos 3 niños nacidos en 2009, 2014 y 2019.

Tabla de daños causados por los ataques

Región / Ciudad

Tipo de arma utilizada

Número de víctimas

Heridos

Objetos destruidos

Járkov e Izium

Misil y bomba aérea guiada

1 persona

16 personas (5 niños)

Viviendas en el centro de la ciudad

Dnipropetrovsk

Dron y bomba aérea (cerca de 40 ataques)

1 persona

10 personas

Infraestructura civil

Odesa

Ataques con misiles

1 persona (pensionista de 77 años)

4 personas

Puerto e instalaciones industriales, vehículos

Mykolaiv

Ataque de drones

2 personas

Infraestructura portuaria, 3 barcos civiles extranjeros

Chernihiv

Ataque de dron

5 personas (1 familia, 3 niños)

Edificio residencial

Sumy

Bombas aéreas guiadas (5 veces)

Sin información

Instalaciones en el centro, edificios no residenciales

Según las autoridades ucranianas, los servicios de emergencia continúan trabajando en la limpieza de escombros y brindando asistencia médica a las víctimas en las zonas afectadas.

UcraniaJárkovOdesaMikolaivDnipropetrovsk
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Dos hermanas descubren su propia foto en una casa de alquilerDos hermanas descubren su propia foto en una casa de alquilerHoy, 00:03¿Zelensky destituirá a Syrsky? La presión aumenta en Kiev...¿Zelensky destituirá a Syrsky? La presión aumenta en Kiev...Ayer, 23:48El sitio web del presidente de Kenia fue hackeado: ¿qué exigieron los atacantes?El sitio web del presidente de Kenia fue hackeado: ¿qué exigieron los atacantes?Ayer, 23:43Un robot humanoide comienza a trabajar en las clases de una escuela de EE. UU.Un robot humanoide comienza a trabajar en las clases de una escuela de EE. UU.Ayer, 23:37La apariencia única de este perro ha sorprendido a InternetLa apariencia única de este perro ha sorprendido a InternetAyer, 23:18Mojtaba Jamenei: “La firma de Trump ya no merece confianza”Mojtaba Jamenei: “La firma de Trump ya no merece confianza”Ayer, 22:57
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un juguete viral envía a niños al hospital
Un juguete viral envía a niños al hospital
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Mujer de 63 años es madre por primera vez
¿Por qué la «Cascada de sangre» en la Antártida fluye de color rojo?
¿Por qué la «Cascada de sangre» en la Antártida fluye de color rojo?