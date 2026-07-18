El 17 de julio, las Fuerzas Armadas de Rusia llevaron a cabo ataques masivos con misiles, drones y bombas aéreas contra varias regiones y grandes ciudades de Ucrania. Los ataques provocaron la muerte y heridas a civiles, incluidos niños pequeños. También se produjeron graves daños en infraestructuras civiles y portuarias.

Zamin.uz presenta los detalles de la situación actual y los daños en las regiones.

Járkov y Dnipropetrovsk: Ataques a zonas residenciales y víctimas

Una de las regiones más afectadas por los ataques la región de Járkov fue el objetivo. El jefe de la administración militar regional, Oleg Sinegubov, informó que un ataque con misiles en el centro de la ciudad de Járkov destruyó edificios residenciales.

En Járkov: Un hombre de 40 años falleció. 9 personas, incluidos dos niños de 2 y 7 años, resultaron heridas.

En Izium: El lanzamiento de una bomba aérea guiada por la aviación rusa dejó 7 heridos, incluidos 3 menores.

La región de Dnipropetrovsk también sufrió ataques incesantes durante 24 horas. Según el jefe de la administración militar regional, Oleksandr Ganja, las fuerzas rusas atacaron la región casi 40 veces con drones y bombas aéreas. Como resultado, un hombre de 48 años perdió la vida y otras 10 personas resultaron heridas de diversa gravedad.

Ciudades portuarias en la mira: La situación en Odesa y Mykolaiv

El ejército ruso también bombardeó sin piedad la infraestructura portuaria del sur de Ucrania.

Ciudad de Odesa: Los ataques con misiles impactaron en infraestructuras portuarias e instalaciones industriales. El jefe regional, Oleg Kiper, informó que un pensionista de 77 años murió y 4 personas resultaron heridas. Se dañaron instalaciones industriales y varios vehículos.

Ciudad de Mykolaiv: Drones atacaron la infraestructura portuaria. Según la fiscalía regional, el incidente dejó 2 muertos. Lo más notable es que el ataque dañó 3 barcos civiles bajo bandera extranjera.

Sumy y Chernihiv: Ciudades bajo terror diario

En la noche del 17 de julio, la aviación rusa sobre la ciudad de Sumy lanzó al menos 5 bombas aéreas guiadas. Los ataques dañaron instalaciones en el centro de la ciudad, edificios no residenciales de varias plantas e infraestructura civil, rompiendo los cristales de numerosos edificios.

Para información: La ciudad de Sumy y sus alrededores han sido atacados casi a diario últimamente. Hace dos días, el 15 de julio, se lanzaron 6 bombas aéreas sobre la ciudad, dejando 3 muertos, 21 heridos y causando grandes daños en edificios médicos y administrativos.

En la región de Chernihiv, en la ciudad de Novgorod-Seversky, un dron impactó en un edificio residencial. Según el Servicio de Emergencias de Ucrania, 5 miembros de una familia resultaron heridos, incluidos 3 niños nacidos en 2009, 2014 y 2019.

Tabla de daños causados por los ataques

Región / Ciudad Tipo de arma utilizada Número de víctimas Heridos Objetos destruidos Járkov e Izium Misil y bomba aérea guiada 1 persona 16 personas (5 niños) Viviendas en el centro de la ciudad Dnipropetrovsk Dron y bomba aérea (cerca de 40 ataques) 1 persona 10 personas Infraestructura civil Odesa Ataques con misiles 1 persona (pensionista de 77 años) 4 personas Puerto e instalaciones industriales, vehículos Mykolaiv Ataque de drones 2 personas — Infraestructura portuaria, 3 barcos civiles extranjeros Chernihiv Ataque de dron — 5 personas (1 familia, 3 niños) Edificio residencial Sumy Bombas aéreas guiadas (5 veces) — Sin información Instalaciones en el centro, edificios no residenciales

Según las autoridades ucranianas, los servicios de emergencia continúan trabajando en la limpieza de escombros y brindando asistencia médica a las víctimas en las zonas afectadas.