Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena

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Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena

Un acontecimiento raro ocurrido frente a las costas de Australia ha dejado perplejos a los biólogos marinos y amantes de la naturaleza. Con la ayuda de un dron, el nacimiento de una ballena en medio del océano fue filmado por primera vez en su totalidad desde el aire. Los especialistas consideran estas imágenes como un avance importante en el estudio de los mamíferos marinos.

Se informa que Alexander Forrest, operador de drones que colabora con la Organización de Rescate e Investigación de Ballenas de Australia (ORRCA), notó durante un vuelo de control que una ballena hembra en migración se movía más lentamente de lo habitual en comparación con las demás.

Al principio, pensó que el animal simplemente estaba descansando. Sin embargo, poco después, la ballena hembra salió a la superficie y el proceso de parto comenzó de inmediato. Pocos momentos después, la cría recién nacida salió a la superficie del agua para respirar por primera vez.

«Inmediatamente me di cuenta de que estaba presenciando un evento extraordinariamente raro. A partir de ese momento, dejé de ser un camarógrafo y me convertí en un espectador que contemplaba un milagro de la naturaleza», declaró Alexander Forrest.

Una cría de ballena blanca nada en el agua azul del océano junto a una mancha de sangre.

Después del parto, la madre ballena permaneció inmóvil durante unos segundos y luego, por instinto, regresó hacia su cría para comenzar a protegerla y cuidarla. Los expertos describen el primer encuentro entre la madre y su cría como una escena muy emotiva.

Según Annie Post, jefa de investigación de la ORRCA, hasta ahora solo se han documentado oficialmente tres casos de nacimientos de ballenas en el mundo. Pero este acontecimiento adquiere especial importancia por ser el primero en ser registrado completamente por un dron desde el aire.

Los investigadores observaron a la madre y a su cría durante varias horas después del parto, registrando sus movimientos, el proceso de cuidado y su relación con otras ballenas.

Un pez blanco pequeño nada en agua de color azul oscuro.

Estas imágenes únicas de Australia fueron tomadas durante la migración anual de ballenas a lo largo de la costa oriental. Durante este período, alrededor de 50 000 ballenas nadan desde la Antártida hacia el norte en busca de aguas subtropicales más cálidas para aparejarse y dar a luz.

Los científicos creen que estas secuencias de video pueden convertirse en una valiosa fuente científica para estudiar más a fondo la reproducción, la relación entre madre y cría y el comportamiento de las ballenas.

AustraliaAlexander ForrestAntártidaAnnie PostleORRCA
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Kamola Shuhratova
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