Un hueso conservado durante 40 años resultó ser el primer dinosaurio de la Antártida

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Un hueso conservado durante 40 años resultó ser el primer dinosaurio de la Antártida

Considerado durante 40 años como una pieza ordinaria y conservado en el estante de un museo, un fragmento de hueso resultó ser uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la Antártida. Los científicos lo confirmaron como el primer hueso de dinosaurio hallado en el continente.

Este resto fue encontrado en 1985 durante una expedición en la isla James Rossen la Antártida. Sin embargo, debido a que no fue posible clasificarlo con precisión, el hueso fue guardado entre miles de muestras en la colección geológica del British Antarctic Survey (BAS)en Cambridge.

Casi cuatro décadas después, el Dr. Mark Evans, jefe de colecciones del BAS, notó durante una revisión de la muestra que no se trataba de un resto común. Mientras que los participantes de la primera expedición pensaron que el hueso pertenecía a un reptil marino, Evans observó que se parecía mucho a una vértebra de dinosaurio.

Ilustración de dinosaurios en un bosque y sus huevos fosilizados.

Posteriormente, el hallazgo fue enviado al profesor Paul Barrett, paleontólogo del Museo de Historia Natural . El experto lo estudió minuciosamente y confirmó que se trata de una vértebra caudal de un dinosaurio herbívoro gigante llamado titanosaurio . Señaló que la estructura articular especial a ambos lados del hueso es característica de esta especie y casi no se encuentra en otros dinosaurios.

Hasta hoy, se conocen más de 100 especies de titanosaurios. Son considerados algunas de las criaturas más grandes que han vivido en la Tierra. Algunos alcanzaban los 35 metros de largo y pesaban hasta 60 toneladas. El dueño de esta muestra encontrada en la Antártida medía aproximadamente 7 metros. Los científicos suponen que era un dinosaurio joven o una de las especies relativamente pequeñas de titanosaurios.

Los expertos informan que este dinosaurio vivió hace 82 millones de años, durante el Cretácico superior. En aquel entonces, la Antártida no estaba cubierta de glaciares como ahora, sino de densos bosques, lo que representaba un entorno propicio para los grandes animales herbívoros.

Dos vistas de fragmentos de una antigua columna vertebral sobre fondo negro.

Según los paleontólogos, este hallazgo enriquece la comprensión del antiguo ecosistema de la Antártida. Asimismo, servirá como una fuente importante para estudiar cómo vivían los dinosaurios en el continente y su relación con otros animales.

Se menciona que el artículo científico sobre este descubrimiento fue publicado en la revista Acta Palaeontologica Polonica . Esto confirma una vez más que un fragmento de hueso olvidado durante 40 años ocupa un lugar especial en la historia de la paleontología antártica.

AntárticaBritish Antarctic SurveyArmando EvansPaul Barrett
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Aziza Shukhratova
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