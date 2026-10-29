El pingüino emperador ayuna hasta cuatro meses por su cría

En el frío glacial de la Antártida, los pingüinos emperador demuestran una paciencia y resistencia sin precedentes para preservar su descendencia. Es especialmente sorprendente ver cómo el padre protege el huevo y soporta el frío intenso y el hambre hasta que la cría nace.

Cuando comienza el invierno en la Antártida, la hembra de pingüino emperador pone un huevo y lo entrega cuidadosamente a su pareja. Después, ella se dirige al océano en busca de alimento. El padre, por su parte, mantiene el huevo bajo un pliegue especial de piel sobre sus patas para protegerlo de la congelación.

Durante este periodo, la temperatura puede descender hasta los 40 grados bajo cero y pueden producirse fuertes tormentas de nieve. A pesar de ello, el padre no abandona el huevo durante varias semanas. Miles de pingüinos se mantienen juntos formando un grupo para protegerse del frío. Se turnan para pasar a la parte exterior del grupo, manteniéndose calientes mutuamente.

La prueba más difícil para el padre pingüino no termina ni siquiera cuando nace el polluelo. Si la madre aún no ha regresado, él puede alimentar temporalmente al polluelo con una sustancia producida por una glándula esofágica especial. Este alimento ayuda al polluelo a sobrevivir durante sus primeros días.

Cuando la madre regresa del océano con alimento, el padre finalmente se dirige hacia el mar. Para entonces, ha perdido mucho peso debido al largo ayuno y al frío intenso. Ahora su tarea es recuperar fuerzas y participar en el proceso de crianza posterior.