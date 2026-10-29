El pingüino emperador ayuna hasta cuatro meses por su cría

·2·Mundo
El pingüino emperador ayuna hasta cuatro meses por su cría

En el frío glacial de la Antártida, los pingüinos emperador demuestran una paciencia y resistencia sin precedentes para preservar su descendencia. Es especialmente sorprendente ver cómo el padre protege el huevo y soporta el frío intenso y el hambre hasta que la cría nace.

Cuando comienza el invierno en la Antártida, la hembra de pingüino emperador pone un huevo y lo entrega cuidadosamente a su pareja. Después, ella se dirige al océano en busca de alimento. El padre, por su parte, mantiene el huevo bajo un pliegue especial de piel sobre sus patas para protegerlo de la congelación.

Durante este periodo, la temperatura puede descender hasta los 40 grados bajo cero y pueden producirse fuertes tormentas de nieve. A pesar de ello, el padre no abandona el huevo durante varias semanas. Miles de pingüinos se mantienen juntos formando un grupo para protegerse del frío. Se turnan para pasar a la parte exterior del grupo, manteniéndose calientes mutuamente.

La prueba más difícil para el padre pingüino no termina ni siquiera cuando nace el polluelo. Si la madre aún no ha regresado, él puede alimentar temporalmente al polluelo con una sustancia producida por una glándula esofágica especial. Este alimento ayuda al polluelo a sobrevivir durante sus primeros días.

Cuando la madre regresa del océano con alimento, el padre finalmente se dirige hacia el mar. Para entonces, ha perdido mucho peso debido al largo ayuno y al frío intenso. Ahora su tarea es recuperar fuerzas y participar en el proceso de crianza posterior.

AntártidaPingüinos emperadorMundo animalNaturalezaFauna
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Por qué este pequeño tigre duerme 20 horas al día? El sueño de un cachorro de tigre blanco conquista Internet¿Por qué este pequeño tigre duerme 20 horas al día? El sueño de un cachorro de tigre blanco conquista Internet17 septiembre 12:29Hasta 2 700 $ por contar pingüinos: se abren empleos insólitos en la AntártidaHasta 2 700 $ por contar pingüinos: se abren empleos insólitos en la Antártida23 octubre 19:15Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballenaUn dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena1 agosto 23:51Los glaciares de la Antártida revelan la historia del viaje interestelar del Sistema solarLos glaciares de la Antártida revelan la historia del viaje interestelar del Sistema solar15 mayo 21:50Solo tres personas en el mundo pueden viajar al extranjero sin pasaporte. ¿Quiénes son?Solo tres personas en el mundo pueden viajar al extranjero sin pasaporte. ¿Quiénes son?21 septiembre 09:20Un bebé mamut de más de 30 000 años hallado perfectamente conservado en el permafrostUn bebé mamut de más de 30 000 años hallado perfectamente conservado en el permafrost26 septiembre 14:52
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
Un falso profeta ghanés construye arcas para salvar a la humanidad
Un falso profeta ghanés construye arcas para salvar a la humanidad