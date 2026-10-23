Aparecen policías holográficos en Corea del Sur para reducir la delincuencia

Corea del Sur En Seúl, la capital, se están probando policías holográficos realistas para mejorar la seguridad pública y prevenir delitos. Según los datos iniciales, esta tecnología ha ayudado a reducir el número de crímenes en espacios públicos.

Cada noche, de 19:00 a 22:00, en el concurrido parque Judong n.º 3 del distrito de Chung-gu en Seúl, aparece la imagen de un hombre de más de 170 centímetros con uniforme policial. Este recuerda que la policía llegará de inmediato en caso de emergencia y que hay cámaras de vigilancia en los alrededores.

Sin embargo, no se trata de un policía real, sino de un holograma tridimensional creado para reforzar la sensación de seguridad de los ciudadanos y prevenir el desorden. Este modelo, desarrollado por la empresa Hologrammica, especializada en tecnologías holográficas, se instaló como prueba el pasado octubre.

El número de delitos se redujo en un 22 por ciento

An Dong-hyun, jefe del departamento de policía de Jungbu, señala que el holograma es una herramienta moderna que aumenta la sensación de seguridad de los ciudadanos y ejerce un impacto psicológico para prevenir infracciones.

Afirmó que la policía planea ampliar las medidas contra la delincuencia utilizando tecnologías de inteligencia artificial.

Según la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl, al comparar los periodos anteriores y posteriores a la instalación del holograma, el número de delitos cometidos en el parque y sus alrededores disminuyó aproximadamente un 22 por ciento.

Aunque la policía admite que esta tecnología no puede detener directamente a los delincuentes, destaca que puede ser eficaz para prevenir infracciones y crear una sensación de seguridad. Su uso podría ampliarse en el futuro según los resultados.

Los representantes policiales consideran que, al mirar de cerca, se nota que el holograma no es una persona real. Sin embargo, la sola idea de que un agente de policía esté allí ha influido en el comportamiento de las personas.

Los usuarios de internet compararon el holograma con un fantasma

Aunque la policía destaca los resultados positivos, los usuarios de internet han reaccionado con humor. Muchos compararon el holograma con un espantapájaros moderno, sugiriendo que la disminución de delitos podría deberse a que la gente tiene miedo de entrar al parque.

«¿Qué es esto? ¡Un policía fantasma deambulando por aquí! ¿En qué están pensando?», escribió uno de los usuarios.

Así, el experimento en Seúl muestra nuevas formas de garantizar la seguridad pública mediante tecnologías modernas. No obstante, la eficacia a largo plazo de los policías holográficos y su aplicación en otras áreas dependerá de los resultados futuros.