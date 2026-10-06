Cientos de Pikachu aparecen en las calles de Seúl y sorprenden a todos

Corea del Sur Un inusual espectáculo público con cientos de participantes disfrazados de Pikachu tuvo lugar en el centro de Seúl, la capital de Corea del Sur. Los videos del evento se volvieron virales rápidamente en las redes sociales, captando la atención de los usuarios.

Se informó que este evento fue organizado como parte de un festival dedicado al 30 aniversario de la franquicia Pokémon. Cientos de participantes caracterizados como Pikachu, uno de los personajes más famosos del universo Pokémon, salieron a las calles de Seúl para realizar una presentación conjunta.

Los coloridos disfraces y la presencia masiva de Pikachu crearon una escena única en el centro de la ciudad. El festival reunió a los fanáticos de Pokémon, permitiéndoles participar en un evento relacionado con sus personajes favoritos.

Las imágenes del evento se difundieron ampliamente en las redes sociales, despertando gran interés por la inusual escena en Seúl.