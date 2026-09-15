La bandera de Uzbekistán en el cielo de Seúl: una escena inesperada atrae todas las miradas

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La bandera de Uzbekistán en el cielo de Seúl: una escena inesperada atrae todas las miradas

El 15 de septiembre, los habitantes de Seúl fueron testigos de una escena inusual en el cielo. Un dirigible con los colores de la bandera de Uzbekistán sobrevoló la capital de Corea del Sur. La armonía del azul, blanco y verde creó una imagen única sobre la metrópoli.

La aparición del dirigible en el cielo de Seúl coincide con la visita de Estado del Presidente de Uzbekistán a Corea del Sur.

Esta iniciativa simbólica tiene como objetivo dar a conocer Uzbekistán a los residentes de Seúl y a los visitantes extranjeros, mostrando los valores nacionales y los símbolos estatales del país.

La bandera de Uzbekistán en el cielo de Seúl se ha convertido en una expresión simbólica de las relaciones amistosas entre ambos países. Seúl es una de las ciudades más grandes y tecnológicamente avanzadas del mundo. Ver los colores de la bandera uzbeka en el cielo de una metrópoli tan moderna es una escena notable.

Esta iniciativa se considera un paso simbólico que representa el ascenso de las relaciones entre ambos estados a una etapa nueva y prometedora.

Presidente de UzbekistánSeúlDirigibleRelaciones Uzbekistán-Corea del SurDiplomacia
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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