Maresca revela su plan en el Manchester City tras su primera victoria

Manchester CityEl nuevo entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, aseguró tras su primera victoria al frente del equipo que los cambios observados sobre el terreno de juego eran más importantes que el resultado. Los mancunianos vencieron 3-1 a las estrellas de la K League en Seúl.

El técnico italiano se mostró satisfecho al comprobar que los principios de juego trabajados en los entrenamientos desde el primer día empezaban a reflejarse en los movimientos de los futbolistas. Se está prestando especial atención a la creación de ocasiones por las bandas y a la continuidad de los ataques con varios jugadores.

Para Maresca hay algo más importante que el marcador

«Manchester Citymarcó todos sus goles en los primeros 23 minutos de la primera parte. Rayan Aït-Nouri abrió el marcador, y después Tijjani Reijnders y Divin Mubama anotaron los goles que aseguraron la victoria tras el empate del rival. Fue la primera victoria de Maresca como entrenador del City.

Sin embargo, el técnico no se limitó a hablar del resultado después del partido.

« Es una sensación agradable. Pero lo más importante es ver las cosas que intentamos poner en marcha desde el primer día. Los jugadores han trabajado mucho para mostrarlas y eso es muy importante », declaró Maresca.

Estas palabras demuestran que el nuevo entrenador no ve los partidos de pretemporada como simples victorias o derrotas. La prioridad actual es determinar con qué rapidez los futbolistas asimilan las nuevas exigencias.

La velocidad por las bandas será una nueva arma

Maresca destacó la importancia de contar en ataque con jugadores capaces de aprovechar la amplitud del campo.

« Necesitamos buenos jugadores en las bandas. Queremos futbolistas como Semenyo y Savinho, que busquen crear ocasiones constantemente ».

Antoine Semenyo fue uno de los jugadores más activos del City en el partido de Seúl. Dio la asistencia para el gol de Reijnders y, en la jugada que terminó con el tanto de Mubama, el joven delantero aprovechó el rechace del guardameta tras detener su disparo.

La función de los jugadores de banda no consiste únicamente en moverse cerca de la línea de cal. Maresca también les exige superar a los defensores en el uno contra uno, entrar por dentro y abrir espacios entre los zagueros.

Por eso, futbolistas rápidos como Semenyo y Savinho podrían desempeñar un papel decisivo en el nuevo sistema.

Mubama aprovecha su oportunidad

Maresca también se refirió a la actuación de Divin Mubama.

« Divin Mubama ha marcado. Está disfrutando de cada día ».

El joven delantero marcó en su segundo partido consecutivo durante la gira asiática. Primero anotó ante el Inter en Hong Kong y ahora también aprovechó su oportunidad contra las estrellas de la K League.

La pretemporada es una etapa fundamental para que los jóvenes futbolistas aspiren a un puesto en el primer equipo. Una buena actuación en los entrenamientos no es suficiente: también deben rendir cuando saltan al campo con el equipo sénior.

Por ahora, Mubama está cumpliendo precisamente esa tarea. Sus goles en dos partidos consecutivos ofrecen a Maresca una alternativa más en la línea de ataque.

¿Cómo podría ser el nuevo estilo del City?

Todavía es pronto para extraer grandes conclusiones tácticas del partido de Seúl. El rival era un equipo simbólico formado por jugadores de distintos clubes, mientras que Maresca cambió a casi toda la plantilla en la segunda parte.

Aun así, ya se vieron las primeras señales:

— acelerar los ataques por las bandas;

— utilizar centrocampistas capaces de avanzar con el balón;

— introducir a varios jugadores al mismo tiempo en el área;

— presionar al rival inmediatamente después de perder el balón.

En la primera parte, el City creó ocasiones no solo mediante largas combinaciones, sino también con ataques rápidos y directos. Según Maresca, es el primer resultado del trabajo realizado en los entrenamientos.

Se avecinan dos pruebas importantes

La gira asiática del Manchester City terminará el 9 de agosto con un partido contra el Atlético de Madrid. Se espera que este encuentro suponga una prueba táctica mucho más exigente para el equipo de Maresca que el duelo contra las estrellas de la K League.

Después, los mancunianos regresarán a Inglaterra y el 16 de agosto lucharán por el primer trofeo oficial de la temporada. El Manchester City, campeón de la FA Cup, se enfrentará al campeón de la Premier League, el Arsenal, en el estadio Principality de Cardiff por el Community Shield.

Por eso Maresca no dispone de mucho tiempo. Las señales ofensivas mostradas en Corea deberán funcionar ahora también ante la defensa ordenada del Atlético y la presión alta del Arsenal.

La victoria por 3-1 en Seúl fue el primer resultado positivo de una nueva era. Pero, como dijo Maresca, la cuestión principal no está en el marcador: ¿podrá el equipo mostrar también en los grandes partidos el fútbol que se está construyendo desde el primer día? Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales!