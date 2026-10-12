El presidente de Corea del Sur y su esposa comen tacos y asisten a un concierto de K-pop en México

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El presidente de Corea del Sur y su esposa comen tacos y asisten a un concierto de K-pop en México

Corea del Sur El presidente Lee Jae-myung y su esposa Kim Hye-kyung llamaron la atención durante su visita oficial a México con una serie de actividades destacadas.

La pareja presidencial visitó el restaurante Tacos Atarantados en la Ciudad de México para probar los famosos tacos mexicanos. También se tomaron fotos con el personal del restaurante.

Después de esto, Corea del Sur el líder y su esposa asistieron a un concierto del grupo de K-pop mundialmente famoso Stray Kids.

Más allá de las reuniones diplomáticas, la visita de la pareja presidencial fue memorable por su interés en la cultura y la gastronomía local. Estos eventos Corea del Sur también destacaron los lazos culturales entre el país y México.

Lee Jae-myungKim Hye-kyungStray KidsCorea del SurMéxico
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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