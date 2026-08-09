«Manchester City» derrota al Atlético en Seúl: doblete de Marmoush

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«Manchester City» derrota al Atlético en Seúl: doblete de Marmoush

En la capital de Corea del Sur, Seúl, durante un emocionante e intenso amistoso de preparación de pretemporada, el club inglés «Manchester City» logró una remontada y venció por 3-1 al Atlético de Madrid.

Ante la mirada de millones de aficionados asiáticos, el partido estuvo lleno de goles y giros inesperados.

La remontada de Marmoush y el tanto final de Aït-Nouri

La primera parte terminó con dominio del conjunto madrileño. En el minuto 43, Domínguez adelantó al equipo de Oblak: 0-1.

Sin embargo, en la segunda mitad, los «Citizens» tomaron el control del partido:

  • Minutos 57 y 59: Omar Marmoush firmó un doblete en apenas dos minutos y puso por delante al Manchester City.

  • Minuto 90: A pocos instantes del final, Aït-Nouri marcó y sentenció el encuentro.

Abdukodir Khusanov ¿por qué no jugó?

El defensa que estaba en el centro de la atención de los aficionados uzbekos, Abdukodir Khusanov se perdió este importante amistoso. Según se informó, el central no fue incluido en la convocatoria para Seúl por motivos familiares y se espera que se incorpore al equipo más adelante.

Acta del partido

Partido amistoso

9 de agosto | Seúl (Corea del Sur)

«Manchester City» — «Atlético» 3-1

Goles: Marmoush 57, 59; Aït-Nouri 90 — Domínguez 43.

  • «Manchester City»: Donnarumma, Nunes, Reis, Dias, Gvardiol, Reijnders, Kovacic, Savinho, Foden, Semenyo, Marmoush.

  • «Atlético»: Oblak, Domínguez, Le Normand, Hancko, Martínez, Hjulmand, Vargas, Koke, Mendoza, Domínguez, Lookman.

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Manchester CityAtlético de MadridSeúlOmar MarmoushAbdukodir Khusanov
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Shuhrat Razzakov
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