Muere una mujer en Corea del Sur tras colocarse 11 implantes

En Seúl, Corea del Sur, una mujer de 75 años murió después de someterse a la colocación de 11 implantes dentales en un solo día. El incidente ocurrió en una clínica dental del distrito de Kannam, informaron medios locales.

Según se informó, la mujer acudió a la clínica en diciembre del año pasado para colocarse 11 implantes al mismo tiempo. Durante el procedimiento, recibió un anestésico local, la articaína. Aproximadamente 16 minutos después de administrar el medicamento, su estado empeoró repentinamente y sufrió un paro cardíaco. Fue trasladada a un hospital universitario cercano, pero los médicos no pudieron salvarle la vida.

La investigación reveló que los documentos de la clínica registraban la administración de un total de 16 dosis de articaína. Para una paciente de 54 kilogramos, la dosis máxima del medicamento debía ser de aproximadamente 378 miligramos. Sin embargo, según los registros médicos, recibió 1.088 miligramos, casi tres veces la cantidad recomendada.

La pericia médica indicó que el efecto tóxico del medicamento podría ser una de las causas de la muerte. Al mismo tiempo, las autoridades investigan todos los detalles del incidente, incluida la atención médica que el personal de la clínica brindó después de que empeorara el estado de la mujer.

Cabe destacar que la clínica habría ofrecido la colocación simultánea de 11 implantes a un precio relativamente bajo. Las autoridades también están examinando esta oferta y las decisiones médicas tomadas durante el procedimiento.

En esta clínica también se registró otro caso de paro cardíaco relacionado con la colocación de implantes. El 3 de agosto de 2026, un hombre de 60 años sufrió un ataque cardíaco y murió durante una operación en la que estaba prevista la colocación de 10 implantes. Este caso también está siendo investigado.

La policía de Seúl continúa investigando las prácticas médicas de la clínica, las dosis de anestésicos y la atención brindada a los pacientes. La evaluación legal del incidente se determinará a partir de los resultados de la investigación.