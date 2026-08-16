Muere una mujer en Corea del Sur tras colocarse 11 implantes

·9·Mundo
Muere una mujer en Corea del Sur tras colocarse 11 implantes

En Seúl, Corea del Sur, una mujer de 75 años murió después de someterse a la colocación de 11 implantes dentales en un solo día. El incidente ocurrió en una clínica dental del distrito de Kannam, informaron medios locales.

Según se informó, la mujer acudió a la clínica en diciembre del año pasado para colocarse 11 implantes al mismo tiempo. Durante el procedimiento, recibió un anestésico local, la articaína. Aproximadamente 16 minutos después de administrar el medicamento, su estado empeoró repentinamente y sufrió un paro cardíaco. Fue trasladada a un hospital universitario cercano, pero los médicos no pudieron salvarle la vida.

La investigación reveló que los documentos de la clínica registraban la administración de un total de 16 dosis de articaína. Para una paciente de 54 kilogramos, la dosis máxima del medicamento debía ser de aproximadamente 378 miligramos. Sin embargo, según los registros médicos, recibió 1.088 miligramos, casi tres veces la cantidad recomendada.

La pericia médica indicó que el efecto tóxico del medicamento podría ser una de las causas de la muerte. Al mismo tiempo, las autoridades investigan todos los detalles del incidente, incluida la atención médica que el personal de la clínica brindó después de que empeorara el estado de la mujer.

Cabe destacar que la clínica habría ofrecido la colocación simultánea de 11 implantes a un precio relativamente bajo. Las autoridades también están examinando esta oferta y las decisiones médicas tomadas durante el procedimiento.

En esta clínica también se registró otro caso de paro cardíaco relacionado con la colocación de implantes. El 3 de agosto de 2026, un hombre de 60 años sufrió un ataque cardíaco y murió durante una operación en la que estaba prevista la colocación de 10 implantes. Este caso también está siendo investigado.

La policía de Seúl continúa investigando las prácticas médicas de la clínica, las dosis de anestésicos y la atención brindada a los pacientes. La evaluación legal del incidente se determinará a partir de los resultados de la investigación.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

En Estados Unidos, un adolescente de 17 años usó ChatGPT antes de matar a su madre y a su hermanoEn Estados Unidos, un adolescente de 17 años usó ChatGPT antes de matar a su madre y a su hermanoAyer, 23:53En Brasil, detienen a un padre tras pedir consejos a ChatGPT para matar a su hijoEn Brasil, detienen a un padre tras pedir consejos a ChatGPT para matar a su hijoAyer, 18:18Tratamiento inusual para el perro policía Deke: le colocaron coronas de titanio en los dientesTratamiento inusual para el perro policía Deke: le colocaron coronas de titanio en los dientesAyer, 17:48Dos mujeres encuentran 86.000 euros en efectivo dentro de un mueble abandonado: ¿cómo se repartió la fortuna?Dos mujeres encuentran 86.000 euros en efectivo dentro de un mueble abandonado: ¿cómo se repartió la fortuna?Ayer, 17:37Huma, de 14 años y con síndrome de Down, sueña con la Kaaba y ahorra para la Umrah, cautivando a todosHuma, de 14 años y con síndrome de Down, sueña con la Kaaba y ahorra para la Umrah, cautivando a todosAyer, 17:32Una paquistaní gana un millón de dólares con su primer boletoUna paquistaní gana un millón de dólares con su primer boletoAyer, 12:08
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena