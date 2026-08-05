El Manchester City derrota a las estrellas de la K League en Seúl

Abdukodir Khusanov volvió a ser titular durante la gira asiáticadel Manchester City. El defensa uzbeko disputó la primera parte del partido contra las estrellas de la K League en Seúl.

Todos los goles llegaron en los primeros 23 minutos. El equipo de Enzo Maresca marcó tres veces mediante rápidos ataques y se impuso por 3-1.

Cuatro goles en 14 minutos

El Manchester Cityse adelantó en el minuto 9. Rayan Aït-Nouri culminó la jugada con un disparo preciso para poner por delante al club inglés.

Tres minutos después, Kim Dae-won restableció el empate. Sin embargo, la alegría de los futbolistas surcoreanos duró poco.

En el minuto 20, Tijjani Reijnders volvió a adelantar al City. En el 23, Divin Mubama marcó el tercer gol y estableció el resultado definitivo ya en la primera parte.

Tras el descanso, ambos equipos realizaron numerosos cambios. No hubo goles en la segunda parte y el Manchester City conservó su ventaja con tranquilidad.

Khusanov fue titular desde el inicio

Abdukodir Khusanov comenzó el encuentro en el once titular junto a Rúben Dias y Joško Gvardiol. El defensa uzbeko disputó toda la primera parte y, tras el descanso, fue sustituido por el brasileño Vitor Reis.

En los partidos de pretemporada es habitual que los futbolistas disputen una parte. De esta forma, el cuerpo técnico puede evaluar el estado de más jugadores de la plantilla y repartir por igual la carga de trabajo.

La nueva titularidad de Khusanov demuestra, no obstante, que sigue entre los principales candidatos para el puesto de defensa central antes de la nueva temporada.

Maresca probó distintas variantes

Gianluigi Donnarumma ocupó inicialmente la portería del City. En defensa, Khusanov estuvo acompañado por Aït-Nouri, Gvardiol y Dias, mientras que Mateo Kovačić, Rico Lewis y Reijnders actuaron en el centro del campo.

En ataque tuvieron su oportunidad Phil Foden, Antoine Semenyo y Divin Mubama. En la segunda parte entraron Marcus Bettinelli, Vitor Reis, Max Alleyne, Nico González, Savinho, Claudio Echeverri y Omar Marmoush.

Más allá del resultado, para el cuerpo técnico eran más importantes el estado físico de los jugadores, su capacidad para cumplir nuevas tareas tácticas y sus movimientos colectivos. Aun así, los tres goles marcados en los primeros 23 minutos demostraron que el ataque del City está ganando ritmo antes de la nueva temporada.

Se acerca una prueba más exigente

El partido contra las estrellas de la K League fue el segundo encuentro del Manchester City en su gira asiática de 2026. El equipo de Manchester se había enfrentado antes al Inter en Hong Kong y el 9 de agosto jugará contra el Atlético de Madrid en Seúl.

Se espera que el duelo contra el Atlético sea una prueba más exigente en la preparación de pretemporada. El tiempo de juego de Khusanov y los defensas junto a los que lo pruebe Maresca serán uno de los principales focos de interés para los aficionados uzbekos.

Partido amistoso

5 de agosto. Seúl, Corea del Sur

Estrellas de la K League — Manchester City — 1-3

Goles: Kim Dae-won, 12; Aït-Nouri, 9; Reijnders, 20; Mubama, 23.

Manchester City — Donnarumma (Bettinelli 46), Aït-Nouri (Monga 62), Gvardiol (Mfuni 46), Dias (Alleyne 46), Khusanov (Reis 46), Kovačić (González 46), Lewis (Nunes 61), Foden (Echeverri 62), Reijnders (Heskey 62), Semenyo (Savinho 46), Mubama (Marmoush 62).

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