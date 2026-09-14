Las relaciones estratégicas entre la región de Asia Central y Corea del Sur están alcanzando su punto máximo. El presidente de la República de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, llegó a Seúl en visita de Estado por invitación oficial del presidente de la República de Corea, Lee Jae-myung. Según el servicio de prensa del líder kazajo, Tokáyev voló directamente a la capital surcoreana tras la exitosa conclusión de la prestigiosa cumbre de los BRICS en Nueva Delhi, India. En el aeropuerto internacional de Seúl, el distinguido invitado fue recibido solemnemente por el viceprimer ministro de Corea del Sur y ministro de Ciencia y TIC, Lee Jong-ho.

Esta visita de Estado se produce en vísperas de la primera cumbre «Asia Central - República de Corea», un evento de importancia histórica para toda la región, al tiempo que eleva la asociación estratégica ampliada entre ambos países a un nuevo nivel. ¿Qué proyectos globales se firmarán en las negociaciones de alto nivel del 15 de septiembre en Seúl, cómo invertirán los gigantes tecnológicos surcoreanos en la economía kazaja y qué puertas geopolíticas abrirá la cumbre regional del 16 de septiembre para los Estados de Asia Central?

De Nueva Delhi a Seúl: la intensa semana diplomática de Tokáyev

Geografía de la visita del líder kazajo y detalles de la recepción de alto nivel:

Vuelo directo tras la cumbre de los BRICS: Kasim-Yomart Tokáyev participó con éxito en la cumbre mundial de los BRICS en Nueva Delhi, India, y se dirigió inmediatamente a Seúl;

Alto protocolo y respeto tecnológico: La recepción en el aeropuerto de Seúl por parte del ministro de Ciencia y TIC, Lee Jong-ho, demuestra que el enfoque de la visita está puesto en las tecnologías digitales, la innovación y la ciencia del futuro;

Estatus de la visita de Estado: Esta visita, realizada por invitación del presidente Lee Jae-myung, posee el estatus diplomático de más alto nivel.

15 de septiembre: Negociaciones de alto nivel y encuentro con la élite empresarial

Se espera que la agenda en Seúl sea muy intensa y rica en resultados prácticos:

Asociación estratégica ampliada: En las negociaciones interestatales del 15 de septiembre se discutirán nuevas etapas para fortalecer los lazos comerciales, económicos, de inversión y tecnológicos bilaterales;

Diálogo directo con los gigantes surcoreanos: El líder kazajo planea reunirse personalmente con los directivos de las corporaciones más grandes de Corea para planificar la cooperación industrial y la implementación de grandes proyectos conjuntos;

Nueva ola de inversiones: Se espera la firma de un nuevo paquete de contratos multimillonarios en los sectores de ingeniería, energía, semiconductores y logística.

16 de septiembre: Primera cumbre «Asia Central - República de Corea»

El clímax geopolítico más importante de la visita abarca toda la región:

Apertura de la cumbre histórica: El 16 de septiembre, Kasim-Yomart Tokáyev participará activamente en la primera cumbre «Asia Central - República de Corea»;

Solidaridad regional: Esta cumbre es el primer paso programático para integrar la cooperación política, económica y cultural de Corea del Sur con los Estados de Asia Central en una plataforma global única;

Motor de beneficio mutuo: El evento ofrecerá no solo a Kazajistán, sino también a Uzbekistán y a todos los países de la región, la oportunidad de utilizar conjuntamente las altas tecnologías, la inteligencia artificial y los corredores de transporte coreanos.

La visita de Estado del presidente de Kazajistán a Corea del Sur y la futura cumbre regional se están convirtiendo en un evento político clave capaz de transformar radicalmente los lazos económicos y tecnológicos de Asia Central con Asia Oriental.

¿En su opinión, qué impulso positivo dará este acercamiento activo y sistemático de Corea del Sur con los Estados de Asia Central al desarrollo económico y tecnológico de la región? ¿En qué áreas podrían ser más efectivas las inversiones e innovaciones coreanas? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este importante análisis de la diplomacia en Asia Central con todos sus conocidos y seres queridos!