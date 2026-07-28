Observan por primera vez inusuales «nubes de fuego» en el cielo de Francia

Los incendios forestales a gran escala continúan azotando los países europeos desde hace varios días. En particular, el número de personas evacuadas debido a los grandes incendios en Francia y España ha superado las 300 000. Los expertos califican esto como una de las evacuaciones más masivas en la historia de Europa. Así lo informó Deutsche Welle .

El presidente del país, Emmanuel Macron, se pronunció sobre la situación tras visitar el centro de gestión de crisis de los servicios de emergencia, establecido con motivo de los mayores incendios forestales en Francia. Destacó que, aunque los incendios en el suroeste del país están parcialmente controlados, todavía no es posible dominar por completo las llamas alrededor de Burdeos.

AFP , un fenómeno natural sin precedentes — «nubes de fuego» tormentosas— fue observado por primera vez en la historia de Francia, según la información difundida por la agencia. Este tipo de fenómeno se había registrado anteriormente durante gigantescos incendios forestales en Australia y Canadá.

«Es una situación absolutamente inédita para Francia», declaró Éric Brocardi, portavoz de los servicios de bomberos.

Según explican los especialistas, estas nubes se forman cuando el humo, el vapor de agua y las cenizas generados por los intensos incendios ascienden a las capas altas de la atmósfera, e incluso hasta la estratosfera. Este proceso puede aumentar aún más el riesgo de rayos y la aparición de nuevos focos de incendio.

Al evaluar la situación, el presidente Emmanuel Macron también señaló: «Las semanas que vienen serán difíciles».

Según los datos oficiales, en la zona situada entre Burdeos y la costa del océano Atlántico, los incendios que continúan desde el 22 julio han reducido a cenizas cerca de 42 000 hectáreas de terreno. En total, desde principios de este año, los incendios en toda Francia han destruido 116 000 hectáreas de territorio. Como parte de las medidas de seguridad, casi 220 000 habitantes han sido evacuados en el país.

Los incendios forestales también se intensifican en la vecina España. En ambos países, el número de personas trasladadas a zonas seguras supera las 300 000. Los equipos de rescate y maquinaria especial de los países miembros de la Unión Europea colaboran activamente en las labores de extinción.