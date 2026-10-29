Alemania invita a jóvenes uzbekos a trabajar

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Alemania invita a jóvenes uzbekos a trabajar

El gigante ferroviario de renombre mundial, Deutsche Bahn, en colaboración con la Agencia de Migración de Uzbekistán y la Agencia de Educación Profesional, ha anunciado un nuevo proyecto prometedor para los jóvenes locales.

Como parte del programa, los ciudadanos de nuestro país tendrán la oportunidad de realizar una formación profesional dual de 3 años en Alemania en la especialidad de «montador ferroviario» y obtener ingresos garantizados. El modelo moderno de educación dual ofrece a los estudiantes la oportunidad de adquirir conocimientos teóricos sólidos y experiencia práctica real en grandes empresas alemanas al mismo tiempo.

Condiciones financieras y beneficios

Los candidatos admitidos en el programa recibirán un incentivo financiero adecuado durante todo el período de formación:

  • Estipendio mensual elevado: Durante el período de formación, los participantes recibirán mensualmente entre 1 400 y 1 560 euros; se realizarán los pagos correspondientes;

  • Vacaciones anuales pagadas: Los estudiantes recibirán cada año 30 días de vacaciones laborales oficiales con todos los pagos cubiertos;

  • Base para una carrera internacional: Los jóvenes que completen con éxito el programa de 3 años obtendrán un título reconocido en la Unión Europea y tendrán la oportunidad de conseguir un empleo permanente bien remunerado en Alemania.

Requisitos principales para los candidatos

Para ingresar al programa de educación dual de Deutsche Bahn, los solicitantes deben cumplir con los siguientes criterios:

  • Límite de edad: Los candidatos deben tener entre 18 y 25 años; es obligatorio;

  • Nivel de idioma: Se requiere un dominio del alemán de al menos nivel B1; es necesario hablarlo con fluidez;

  • Certificado requerido: El requisito lingüístico debe estar confirmado por un certificado oficial correspondiente (Goethe-Zertifikat, ÖSD u otros certificados aprobados);

  • Interés profesional: Es importante tener un alto entusiasmo por dominar las áreas técnicas y las habilidades modernas en el sector ferroviario.

Este proyecto es una oportunidad única para que los jóvenes talentosos de Uzbekistán aprendan los secretos de una profesión moderna en un país europeo líder, adquieran experiencia de vida independiente y se conviertan en especialistas competitivos en el ámbito internacional.

Deutsche BahnAgencia de MigraciónEducación DualTrabajo en AlemaniaUzbekistán
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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