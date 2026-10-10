¿Intervendrán los EE. UU. en el conflicto entre Ucrania y Corea del Sur?

La grave disputa diplomática que se ha intensificado en las últimas semanas entre Ucrania y Corea del Sur está en el centro de atención de los expertos internacionales. Tras la retirada oficial de su embajador en Kiev por parte de Corea del Sur el 8 de octubre, las relaciones han alcanzado su punto más crítico en años.

El exministro de Asuntos Exteriores de Ucrania Pavlo Klimkin el 9 de octubre Deutsche Welle (DW) declaró en una entrevista que la única salida a este callejón sin salida diplomático es la mediación de Washington y el nombramiento inmediato de un nuevo embajador.

«Involucrar a los estadounidensessería el paso más lógico »

Teniendo en cuenta la posición única de Corea del Sur en la política global, Pavlo Klimkin sugirió utilizar la influencia de EE. UU. para resolver el problema:

La influencia de Washington en Seúl: «Involucrar a los estadounidenses en el proceso sería un paso muy lógico. Su posición y sus relaciones allí son bastante sólidas, saben con quién hablar y cómo. Estados Unidos puede realizar esta mediación de manera muy hábil», subrayó el diplomático;

La posibilidad de otros aliados: El exministro no descartó que otros socios, cuyos nombres no reveló, también puedan ayudar, y que algunos socios ya hayan comenzado a trabajar entre bastidores;

El puesto de embajador vacante desde hace un año: Klimkin calificó como un gran error estratégico el hecho de que Ucrania no haya tenido un embajador extraordinario y plenipotenciario en Seúl durante más de un año, y declaró que es imperativo nombrar a uno de inmediato para restablecer el diálogo.

La raíz del conflicto: prisioneros norcoreanos y la declaración de Zelenski

La tensión entre Kiev y Seúl no surgió de repente, sino tras un evento resonante específico:

Discurso en la tribuna de la ONU (23 de septiembre): El presidente ucraniano Volodímir Zelenski anunció públicamente durante su discurso en la Asamblea General de la ONU que dos soldados norcoreanos capturados en la región de Kursk en enero de 2025 a Corea del Sur habían sido entregados;

Violación de la confidencialidad y la ira de Seúl: La parte surcoreana declaró que este acuerdo debía mantenerse estrictamente confidencial y exigió disculpas inmediatas por parte de Kiev;

Disputa entre ministerios y retirada del embajador: El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, dijo que el acuerdo fue interpretado de manera diferente por ambas partes y expresó su pesar porque la controversia se hiciera pública. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Cho Tae-yul, consideró insuficientes las disculpas de Ucrania y, el 8 de octubre, Seúl retiró a su embajador en Kiev.

La seguridad y el régimen sin visado en duda

La crisis diplomática también afecta los futuros planes estratégicos de ambos países:

Equilibrio complejo de relaciones: Seúl no ha roto totalmente sus lazos con Moscú; aunque impone sanciones en algunas áreas, mantiene el comercio y la cooperación en otras;

Negociaciones estancadas: Debido al conflicto, los acuerdos de seguridad importantes entre ambos países y las cuestiones sobre la introducción de un régimen sin visado para ciudadanos ucranianos en Corea del Sur han quedado congelados por tiempo indefinido.

El desarrollo futuro de la situación depende de la capacidad de Kiev para encontrar una nueva vía de compromiso con Seúl, ya sea directamente o con la participación de EE. UU.