Desastre natural en Europa: los incendios forestales se expanden

Los grandes incendios forestales que azotan varios países europeos han cubierto miles de hectáreas. En España, Francia, Portugal y Grecia, cientos de bomberos, equipos especiales y fuerzas aéreas han sido movilizados para controlar las llamas. Así lo informó Deutsche Welle .

Se informa que, tras un incendio que comenzó la noche del 4 de julio en el departamento de Pirineos Orientales, en el sur de Francia, dos personas, incluido un bombero y un residente local, resultaron gravemente heridas. Cerca de 5 mil habitantes fueron evacuadosde la zona. Para las labores de extinción se movilizaron cerca de 700 bomberos, 200 vehículos especiales, así como decenas de aviones y helicópteros.

Según el gobierno francés, a fecha de julio, el riesgo de incendios forestales se consideró alto en 41 departamentos del país. En siete de ellos se declaró el nivel de riesgo máximo .

En Grecia, debido a un incendio en una planta de reciclaje cerca de Salónica, un humo denso se extendió hasta el centro de la ciudad. Las autoridades pidieron a los residentes cerrar las ventanas y permanecer en casa tanto como fuera posible. Debido al incidente, tres asentamientos y un centro de cuidados con 157 personas fueron evacuados. Un hombre de 76 años fue detenido bajo sospecha de haber provocado el incendio.

También se registró un gran incendio forestal al oeste de Atenas. Para su extinción se movilizaron 210 bomberos, voluntarios y aviación especial.

En la provincia española de Gerona, el incendio que continúa desde el 3 de julio ha quemado cerca de 2,2 mil hectáreas de terreno.

En el municipio portugués de Vouzela, el incendio iniciado en julio se extendió a más de 12 mil hectáreas . Para controlarlo se movilizaron 1 200 bomberos, 400 vehículos especiales y 15 aviones. Al mismo tiempo, España envió 120 bomberos y 45 vehículos especiales como ayuda al país vecino.

Según los medios locales, aunque los principales incendios en Portugal están bajo control, aún quedan focos activos en algunas zonas.

Los expertos señalan que estos grandes incendios forestales observados en varios países europeos podrían estar directamente relacionados con el clima de calor anómalo registrado en junio.