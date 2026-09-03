De Alemania, Las acusaciones de Berlín contra Moscú sobre un intento de sabotaje con drones en el aeropuerto de Leipzig han desatado una nueva ola de restricciones políticas y de visados en la Unión Europea. Según Euronews y Deutsche Welle, la diplomacia europea y las autoridades alemanas proponen reducir significativamente la emisión de visados turísticos Schengen a ciudadanos rusos y endurecer los controles fronterizos.

«Nada será igual»: Kallas y la firme postura del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán

Tras una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, confirmó el consenso sobre las nuevas restricciones:

Amplio apoyo: Según Kallas, los países de la UE aprobaron endurecer las condiciones para los visados turísticos a rusos y prohibir totalmente la entrada a exmilitares rusos en territorio de la Unión;

La declaración de Berlín: El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, Martin Schäfer, subrayó que los viajes turísticos de ciudadanos rusos a Alemania «ya no pueden continuar en su formato actual»;

Filtro de seguridad: El funcionario alemán señaló que Berlín negocia activamente con la UE para reducir aún más el número de visados: «Debemos garantizar la entrada solo a quienes no representen una amenaza para la seguridad». Sin embargo, no se ha aclarado cómo funcionará este proceso en la práctica.

Visado italiano y sospechosos desaparecidos: detalles de la investigación

Una investigación de los medios alemanes Süddeutsche Zeitung (SZ), NDR y WDR reveló detalles del incidente en el aeropuerto de Leipzig:

Identidad de los sospechosos: Los investigadores alemanes sospechan de dos personas: una nacida en Rusia con pasaporte letón y otra con doble nacionalidad rusa y bielorrusa, que entró en Alemania con un visado turístico italiano;

Lograron escapar: Según los periodistas, ambos sospechosos ya han abandonado Alemania. Las autoridades se muestran escépticas sobre la posibilidad de capturarlos y llevarlos ante la justicia;

La negativa de Moscú: El gobierno ruso rechaza categóricamente todas las acusaciones de Berlín sobre los eventos de Leipzig y la supuesta preparación de sabotajes.

Se espera que la intención de los países europeos de restringir los visados turísticos limite aún más el acceso al espacio Schengen para ciudadanos comunes, estudiantes y viajeros.

¿Cree que restringir masivamente los visados turísticos por seguridad ayudará a prevenir sabotajes o es solo presión política contra ciudadanos comunes? ¡Deje su opinión en los comentarios!