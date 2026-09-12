El petróleo supera los 100 $ y el gas alcanza los 1000 $: Los hutíes bloquean puertos y oleoductos

El mercado energético mundial se encuentra sumido en una tormenta geopolítica sin precedentes. Los ataques de las fuerzas armadas estadounidenses contra cinco grandes petroleros iraníes y la toma de un puerto clave y una isla estratégica en el mar Rojo por parte de los hutíes de Yemen han disparado los precios mundiales del petróleo hacia cifras de tres dígitos. El Brent, referencia del crudo, se ha encarecido rápidamente en una semana, alcanzando los 104,6 dólares por barril. El cierre del oleoducto «Este-Oeste», la única alternativa saudí que evita el estrecho de Ormuz, se ha convertido en un verdadero problema para Riad. Mientras los mercados de combustibles arden al otro lado del océano y en Europa, Alemania y los Países Bajos, motores de la UE, no logran llenar sus reservas, elevando el precio del gas a 1000 dólares. ¿Qué reacción en cadena ha comenzado en el mercado, por qué el diésel bate récords y qué choques energéticos le esperan al mundo ante la llegada del invierno?

El petróleo salta a 104 $: El bloqueo hutí y el cierre del oleoducto saudí

La tensión en Oriente Medio ha provocado un verdadero pánico en los mercados de materias primas:

El Brent subió de 95,5 $ a 104,6 $: Como resultado de los ataques estadounidenses a los petroleros iraníes y la amenaza en el estrecho estratégico de Bab el-Mandeb, el precio del petróleo de referencia aumentó más de 9 dólares en una sola semana;

El oleoducto «Este-Oeste» paralizado: Reuters informó, mediante imágenes satelitales, de humo en el oleoducto «Este-Oeste», la arteria principal que permite a Arabia Saudí exportar al mar Rojo sin pasar por el estrecho de Ormuz. Más tarde, el reino confirmó oficialmente el ataque y la interrupción del bombeo;

El puerto de Mokha y la isla de Perim perdidos: Los hutíes, que han declarado un bloqueo marítimo al reino, tomaron el importante puerto de Mokha y desembarcaron en la isla de Perim, en Bab el-Mandeb, lo que amenaza con tomar el control total de la arteria petrolera más importante del mundo;

Esperanza de un acuerdo temporal: Solo la noticia del Financial Times, que indica que los ministros de Asuntos Exteriores de Oriente Medio están negociando con Irán para regular el tráfico de barcos en el estrecho de Ormuz, está frenando temporalmente una subida aún mayor de los precios.

El precio del diésel alcanza su pico: Crisis de combustible en EE. UU. y Europa

El encarecimiento del petróleo se refleja primero en los productos refinados, golpeando el bolsillo de los consumidores, especialmente en el diésel:

En EE. UU., 1,58 $ por litro o 6 $ por galón: Se registró un nuevo antirrécord en la historia de Estados Unidos: el precio del galón de diésel subió a 6 dólares, ejerciendo una presión inmensa sobre el sistema de transporte;

Récords crónicos en Europa: En el Viejo Continente, el precio del diésel lleva varias semanas batiendo récords;

Un doble golpe: Como señala Tim Waterer, analista de KCM Trade, las restricciones marítimas en el Golfo Pérsico y las interrupciones en las refinerías rusas están provocando escasez de diésel, haciendo que su precio suba incluso más rápido que el del crudo.

El gas llega a 1000 $: Las reservas «falsas» de Alemania y los Países Bajos

Con el inicio del otoño en Europa, los precios en el mercado del gas se han vuelto a encender:

El umbral de los 1000 $ en bolsa: En el hub holandés TTF, los contratos de entrega mensual superaron la barrera psicológica de los 1000 dólares. Aunque bajaron ligeramente a finales de semana, las cotizaciones subieron de 880 a 972 dólares;

Alemania y los Países Bajos en peligro: Aunque Bruselas informa que las reservas totales superan los 80 mil millones de metros cúbicos, la situación es alarmante: Alemania, la principal potencia económica europea, y los Países Bajos no han logrado almacenar tanto gas como el invierno pasado;

Compras urgentes de finales de otoño: Al empezar a llenar los almacenes con urgencia en septiembre, estos dos países están provocando ellos mismos la subida de los precios en bolsa mediante compras masivas;

El mercado del carbón en auge: Ante el encarecimiento del gas, los proveedores de carbón también subieron los precios: en el hub ARA, el precio de una tonelada de carbón subió de 138,4 a 140 dólares.

La economía mundial se enfrenta a una nueva y peligrosa ola en los mercados de petróleo y gas. La expansión de los conflictos militares en Oriente Medio y la vulnerabilidad energética de Europa aumentan el riesgo de que los precios del combustible se descontrolen aún más en la temporada de otoño-invierno.

¿Cree que la expansión de los focos de guerra en Oriente Medio podría llevar el precio del petróleo a 120-150 dólares en los próximos meses? ¿Podrán la UE y EE. UU. soportar esta crisis de combustible?

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