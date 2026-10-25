En China existen servicios que se pelean por ti a cambio de dinero

Un video que muestra a un hombre sosteniendo un cartel que dice «Disputo por ti» se ha vuelto viral en las redes sociales en Guangzhou, China. Ofrece un servicio para discutir en nombre de sus clientes en conflictos con otras personas.

El hombre afirma que cobra 188 yuanes, unos 26 dólares estadounidenses, por este servicio sin límite de tiempo.

En realidad, los servicios de disputa por encargo no son nuevos en China. En 2019, los medios locales informaron que tales servicios se ofrecían en plataformas de comercio en línea como Taobao. Según la información de aquel entonces, el precio oscilaba entre 5 y 200 yuanes. La disputa podía realizarse por teléfono, SMS o WeChat.

Algunos proveedores cobran un extra por discutir en dialectos locales, como el de Sichuan. Esto se debe a que el estilo del habla y el impacto de las expresiones varían significativamente entre dialectos.

Los abogados advierten que estos servicios, destinados a insultar a otros o alterar la paz, podrían acarrear problemas legales.