En China existen servicios que se pelean por ti a cambio de dinero

·6·Mundo
En China existen servicios que se pelean por ti a cambio de dinero

Un video que muestra a un hombre sosteniendo un cartel que dice «Disputo por ti» se ha vuelto viral en las redes sociales en Guangzhou, China. Ofrece un servicio para discutir en nombre de sus clientes en conflictos con otras personas.

El hombre afirma que cobra 188 yuanes, unos 26 dólares estadounidenses, por este servicio sin límite de tiempo.

En realidad, los servicios de disputa por encargo no son nuevos en China. En 2019, los medios locales informaron que tales servicios se ofrecían en plataformas de comercio en línea como Taobao. Según la información de aquel entonces, el precio oscilaba entre 5 y 200 yuanes. La disputa podía realizarse por teléfono, SMS o WeChat.

Algunos proveedores cobran un extra por discutir en dialectos locales, como el de Sichuan. Esto se debe a que el estilo del habla y el impacto de las expresiones varían significativamente entre dialectos.

Los abogados advierten que estos servicios, destinados a insultar a otros o alterar la paz, podrían acarrear problemas legales.

ChinaGuangzhouTaobaoWeChatServicios
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

A segundos de que un cartel publicitario cayera sobre un hombre que dormía en un bancoA segundos de que un cartel publicitario cayera sobre un hombre que dormía en un banco17 septiembre 16:26¡Una niña china de 6 años establece un récord mundial al resolver un cubo de Rubik en 4 segundos!¡Una niña china de 6 años establece un récord mundial al resolver un cubo de Rubik en 4 segundos!23 septiembre 14:59Lanzamiento de vuelos directos entre Taskent y GuangzhouLanzamiento de vuelos directos entre Taskent y Guangzhou29 mayo 10:31Vuelo de Centrum Air retrasado por impacto de rayoVuelo de Centrum Air retrasado por impacto de rayo18 mayo 22:28Una mujer pierde 350 000 dólares tras creer que conocería a un actor de « El juego del calamar »Una mujer pierde 350 000 dólares tras creer que conocería a un actor de « El juego del calamar »18 octubre 13:48China gasta millones en funerales para mascotasChina gasta millones en funerales para mascotas6 septiembre 11:18
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol