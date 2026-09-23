¡Una niña china de 6 años establece un récord mundial al resolver un cubo de Rubik en 4 segundos!

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¡Una niña china de 6 años establece un récord mundial al resolver un cubo de Rubik en 4 segundos!

Liang Yunchi, una niña china de 6 años, vuelve a ser el centro de atención tras establecer un nuevo récord mundial en la resolución del cubo de Rubik. Registró un promedio de 4,27 segundos en una competición de cubo 3×3.

En la competición celebrada en Guangzhou, Liang Yunchi resolvió el cubo de Rubik cinco veces. Estos intentos dieron como resultado un promedio de 4,27 segundos.

Lo más curioso es que la niña no le arrebató el récord a nadie; ella misma superó su propia marca.

Anteriormente, Liang Yunchi había establecido el récord mundial femenino al resolver el cubo en un promedio de 4,52 segundos.

Esta vez, mejoró su resultado en 0,25 segundos. La velocidad con la que la niña de seis años resuelve el cubo de Rubik llamó la atención de los asistentes. Especialmente, el hecho de que haya mejorado su propio récord a pesar de su corta edad fue uno de los aspectos más destacados del evento.

Liang YunchiCubo de Rubik 3x3GuangzhouRécord mundialChina
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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