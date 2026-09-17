A segundos de que un cartel publicitario cayera sobre un hombre que dormía en un banco

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A segundos de que un cartel publicitario cayera sobre un hombre que dormía en un banco

En Guangzhou, China, un hombre que dormía en un banco al borde de la carretera estuvo en grave peligro tras un incidente inesperado.

Se informó que un camión chocó contra un cartel publicitario al costado del camino. Tras el impacto, la pesada estructura cayó junto al hombre que dormía en el banco.

El video del incidente muestra que el cartel cayó muy cerca del hombre, pero no llegó a golpearlo. De esta manera, el hombre resultó ileso.

Si la pesada estructura hubiera caído sobre él, podría haberle causado lesiones graves. El video del suceso se difundió en redes sociales el 11 de septiembre.

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