Una mujer pierde 350 000 dólares tras creer que conocería a un actor de « El juego del calamar »

·7·Mundo
Una mujer pierde 350 000 dólares tras creer que conocería a un actor de « El juego del calamar »

En Corea del Sur, una mujer de unos 50 años, creyendo que mantenía una relación con la estrella de la serie « El juego del calamar » (Squid Game), Lee Jung-jae, envió más de 500 millones de wones, unos 350 000 dólares, a un estafador de Internet. El delincuente se ganó la confianza de la mujer utilizando imágenes del actor generadas por inteligencia artificial.

En la ciudad de Miryang, Corea del Sur,una mujer identificada en los medios como «A» fue contactada a través de redes sociales por alguien que se hizo pasar por el famoso actor. Posteriormente, comenzaron a comunicarse por la aplicación KakaoTalk. El estafador la llamaba «cariño» y «amor», haciéndole creer que el actor sentía algo romántico por ella.

«Soy el actor Lee Jung-jae. Te escribí para comunicarme con mis fans», dijo en uno de sus primeros mensajes.

La mujer también creyó en las peticiones de dinero del falso actor. El estafador alegó estar atrapado en un aeropuerto extranjero y necesitar fondos para regresar a casa. Para ganarse su confianza, envió fotos generadas por IA de su documento de identidad y licencia de conducir.

«Me dijo que me devolvería el dinero en cuanto regresara a Corea. Le creí», declaró la mujer más tarde a la policía. Pero para entonces, ya había enviado más de 500 millones de wones.

La mujer afirmó haber pagado también unos 7 500 dólares por un pase VIP que le permitiría conocer personalmente al falso actor. Sin embargo, siempre surgían excusas y el encuentro nunca ocurría. Cuando el estafador siguió pidiendo dinero, ella decidió acudir a la policía.

La agencia de policía de la provincia de Gyeongsang del Sur confirmó que la mujer fue víctima de una estafa romántica. Hasta ahora, no se ha determinado la identidad real de la persona que se hizo pasar por Lee Jung-jae.

Tras el revuelo causado, la agencia del actor también advirtió a los fans. El comunicado pide no enviar dinero a personas que soliciten fondos en nombre de Lee Jung-jae.

Lamentablemente, las posibilidades de recuperar el dinero perdido son muy escasas. Hace unos meses, en Francia, una mujer perdió 850 000 dólares al confiar en un estafador que se hizo pasar por Brad Pitt en Internet.

Estos casos demuestran la necesidad de verificar la identidad de desconocidos que escriben en nombre de famosos y de ser cautelosos, especialmente si piden dinero bajo la excusa de relaciones personales.

Lee Jung-jaeEl juego del calamarEstafa en líneaPolicía de Gyeongsang del SurCorea del Sur
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Un niño de 12 años fue asesinado a causa de «El Juego del Calamar»?¿Un niño de 12 años fue asesinado a causa de «El Juego del Calamar»?30 agosto 11:05Crítica sonora: Tokáyev sobre los abrazos entre hombresCrítica sonora: Tokáyev sobre los abrazos entre hombres23 agosto 21:12¿Cuánto cuesta pasar una noche en la Luna? El precio supera los 10 millones de dólares¿Cuánto cuesta pasar una noche en la Luna? El precio supera los 10 millones de dólaresHoy 13:34191 gramos de oro extraídos de residuos electrónicos191 gramos de oro extraídos de residuos electrónicosHoy 13:21La crisis del coste de la vida y del combustible sacude París y MarsellaLa crisis del coste de la vida y del combustible sacude París y MarsellaHoy 12:49Los movimientos de un recién nacido en la maternidad despiertan interés en redes sociales (video)Los movimientos de un recién nacido en la maternidad despiertan interés en redes sociales (video)Hoy 12:36
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Se descubren habitaciones y un túnel bajo una estructura misteriosa
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Se descubren habitaciones y un túnel bajo una estructura misteriosa