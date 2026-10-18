Una mujer pierde 350 000 dólares tras creer que conocería a un actor de « El juego del calamar »

En Corea del Sur, una mujer de unos 50 años, creyendo que mantenía una relación con la estrella de la serie « El juego del calamar » (Squid Game), Lee Jung-jae, envió más de 500 millones de wones, unos 350 000 dólares, a un estafador de Internet. El delincuente se ganó la confianza de la mujer utilizando imágenes del actor generadas por inteligencia artificial.

En la ciudad de Miryang, Corea del Sur,una mujer identificada en los medios como «A» fue contactada a través de redes sociales por alguien que se hizo pasar por el famoso actor. Posteriormente, comenzaron a comunicarse por la aplicación KakaoTalk. El estafador la llamaba «cariño» y «amor», haciéndole creer que el actor sentía algo romántico por ella.

«Soy el actor Lee Jung-jae. Te escribí para comunicarme con mis fans», dijo en uno de sus primeros mensajes.

La mujer también creyó en las peticiones de dinero del falso actor. El estafador alegó estar atrapado en un aeropuerto extranjero y necesitar fondos para regresar a casa. Para ganarse su confianza, envió fotos generadas por IA de su documento de identidad y licencia de conducir.

«Me dijo que me devolvería el dinero en cuanto regresara a Corea. Le creí», declaró la mujer más tarde a la policía. Pero para entonces, ya había enviado más de 500 millones de wones.

La mujer afirmó haber pagado también unos 7 500 dólares por un pase VIP que le permitiría conocer personalmente al falso actor. Sin embargo, siempre surgían excusas y el encuentro nunca ocurría. Cuando el estafador siguió pidiendo dinero, ella decidió acudir a la policía.

La agencia de policía de la provincia de Gyeongsang del Sur confirmó que la mujer fue víctima de una estafa romántica. Hasta ahora, no se ha determinado la identidad real de la persona que se hizo pasar por Lee Jung-jae.

Tras el revuelo causado, la agencia del actor también advirtió a los fans. El comunicado pide no enviar dinero a personas que soliciten fondos en nombre de Lee Jung-jae.

Lamentablemente, las posibilidades de recuperar el dinero perdido son muy escasas. Hace unos meses, en Francia, una mujer perdió 850 000 dólares al confiar en un estafador que se hizo pasar por Brad Pitt en Internet.

Estos casos demuestran la necesidad de verificar la identidad de desconocidos que escriben en nombre de famosos y de ser cautelosos, especialmente si piden dinero bajo la excusa de relaciones personales.