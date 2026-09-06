China gasta millones en funerales para mascotas

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China gasta millones en funerales para mascotas

Los servicios especializados para despedir a las mascotas están creciendo rápidamente en China. Sin embargo, este sector multimillonario aún carece de un sistema de control unificado.

En mayo, se observó una escena conmovedora en una de las funerarias para animales en la ciudad de Dalian, provincia de Liaoning. Una pareja se despidió por última vez de su querida mascota tras perder a su gato British Shorthair plateado, al que cuidaron durante ocho años. Para Pidan, el gato que murió de una enfermedad cardíaca, celebraron una ceremonia conmemorativa antes de enviarlo a cremar.

Estas escenas son cada vez más comunes en China. Según datos de Tian Yan Cha, el país cuenta con 43 600 empresas relacionadas con los funerales de animales. Solo en 2022 se registraron 27 100 nuevas empresas.

Según un informe de iiMedia Research, el valor de este mercado en 2022 fue de 10 mil millones de yuanes, es decir, aproximadamente 1 500 millones de dólares.

El crecimiento del mercado también está relacionado con el aumento del número de mascotas en el país. El año pasado, en las ciudades chinas se registraron aproximadamente 53 millones de perros y 73 millones de gatos .

Las funerarias especializadas ofrecen servicios como eutanasia, preparación del cuerpo, ceremonia conmemorativa, cremación, conservación de cenizas, entierro y elaboración de objetos de recuerdo. Los precios van desde 1 000 yuanes hasta decenas de miles de yuanes .

Por ejemplo, una ceremonia «altamente personalizada» donde cuatro empleados cargan el ataúd del animal y lo llevan en limusina cuesta 9 880 yuanes . En algunos lugares, las ceremonias religiosas se realizan por 1 800 yuanes, mientras que convertir las cenizas del animal en un «cristal de vida» se valora en 18 000 yuanes.

Una persona vestida de negro esparciendo objetos pequeños en una cesta decorada con flores.

Los expertos destacan que estas ceremonias satisfacen principalmente las necesidades emocionales de los dueños de mascotas. En las ceremonias se utilizan flores, mantas de despedida, muros conmemorativos, cajas con huellas de patas y recipientes con el pelo del animal.

Al mismo tiempo, el sector enfrenta problemas graves. No existe un organismo estatal único que supervise completamente la industria funeraria animal. El abogado Fu Szyan señala que la división del control entre diferentes departamentos dificulta la prevención de ciertas infracciones.

Además, debido a la falta de estándares únicos, el contenido y la calidad de los servicios no están claramente definidos en algunos contratos. Esto dificulta que los clientes protejan sus derechos.

En 2024, en Shenzhen, un ciudadano pagó 700 yuanes por la cremación individual de su gato. Luego, a través de un video proporcionado por la tienda, notó que el gato cremado no era el suyo. Tras muchas negociaciones, la tienda admitió que su gato había sido cremado junto con otros animales.

De esta manera, la industria funeraria animal en China crece rápidamente y se convierte en un mercado de gran volumen. Pero junto con el desarrollo del sector, las cuestiones de calidad de servicio, control y protección de los derechos de los dueños de mascotas siguen siendo urgentes.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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