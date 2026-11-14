El cuerpo de una mujer uzbeka fue hallado en una maleta en San Petersburgo, su hijo es sospechoso

En San Petersburgo, Rusia, se encontró el cuerpo de una mujer nacida en Uzbekistán dentro de una maleta. Su hijo de 15 años es sospechoso de haber cometido este crimen. Según la información preliminar, el adolescente cometió el grave acto tras una disputa con su madre. Así lo informó RIA Novosti.

Se ha informado que la mujer, nacida en Uzbekistán, trabajaba como empleada de limpieza en San Petersburgo. Desapareció después de acudir a su lugar de trabajo el pasado 1 de noviembre. Sus familiares intentaron contactarla, pero no pudieron obtener noticias de ella.

Un representante de las fuerzas del orden indicó que la mujer no respondía a las llamadas telefónicas, pero continuaba enviando mensajes de texto. Sin embargo, en sus mensajes no proporcionaba información sobre su ubicación o con quién estaba. Preocupada, su hermana presentó una denuncia oficial por desaparición ante la policía.

La fallecida vivía en un apartamento alquilado con su hijo de 15 años. Tras la desaparición de su madre, el adolescente llevó a la escuela una carta escrita en su nombre, indicando que ella no podría asistir a clases debido a una enfermedad.

Una disputa entre el adolescente y su madre causó el crimen

Según datos del Ministerio del Interior, el 2 de noviembre ocurrió una pelea entre el estudiante y su madre. Durante el conflicto, se dice que el adolescente de 15 años estranguló a la mujer hasta causarle la muerte.

La publicación «Baza» señala que el adolescente ya discutía frecuentemente con su madre. Según REN TV, los desacuerdos entre ellos se debían al hábito de fumar. La última pelea, que terminó en tragedia, fue por este mismo motivo.

En particular, la mujer instó a su hijo una vez más a abandonar el hábito nocivo y le prohibió vapear. Esto provocó el descontento del adolescente, quien atacó a su madre.

Según el diario «Life», durante la pelea, el adolescente estranguló a la mujer usando cordones de zapatos. Luego, colocó el cuerpo en una maleta y lo escondió en una zona boscosa.

«Baza» añade que, mientras las fuerzas del orden buscaban a la mujer desaparecida, su hijo intentó aparentar que no sabía dónde estaba su madre.

Actualmente, las autoridades competentes están llevando a cabo las investigaciones pertinentes sobre este suceso.