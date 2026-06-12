Tortugas y peces espía causan revuelo en aguas chinas

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Tortugas y peces espía causan revuelo en aguas chinas

El Ministerio de Seguridad del Estado de China ha declarado que agencias de inteligencia extranjeras están utilizando nuevos tipos de métodos de vigilancia en las aguas territoriales del país.

En un comunicado publicado el 12 de junio en la plataforma WeChat, el ministerio destacó que una "guerra invisible" y actividades de inteligencia encubiertas se han intensificado en los mares que rodean a China.

Según la declaración oficial, algunas agencias extranjeras están utilizando diversos dispositivos modernos para recopilar datos submarinos, incluidos animales equipados con sensores.

El informe del ministerio indica que se recopilaron datos sobre el entorno acuático a través de "tortugas espía" y "peces espía", los cuales fueron transmitidos en tiempo real vía satélite. Estos datos incluían la temperatura del agua, los niveles de salinidad y las corrientes oceánicas.

Sin embargo, las autoridades no proporcionaron información específica sobre dónde se obtuvieron estos animales ni quién los equipó tecnológicamente.

La parte china también informó que se han detectado balizas submarinas y dispositivos especiales tipo "planeador" que funcionan con el movimiento de las olas. Se señala que podrían haber sido utilizados para rastrear el movimiento de buques de guerra y sonidos submarinos.

El informe señala que la actividad de inteligencia se observa con frecuencia alrededor del Mar de China Meridional, el Mar de China Oriental y el Estrecho de Taiwán.

Al mismo tiempo, los medios chinos informaron que se están otorgando grandes recompensas en efectivo a los pescadores que encuentren dispositivos sospechosos en el agua.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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