Una mujer ganó más de un millón de dólares con libros escritos mediante inteligencia artificial

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Una mujer ganó más de un millón de dólares con libros escritos mediante inteligencia artificial

La escritora sudafricana Coral Hart ha creado más de 370 libros en 20 meses utilizando herramientas de inteligencia artificial. Ella afirma que sus ingresos por la venta de libros han superado el millón de dólares desde principios de 2026. Así lo informó la AFP.

La autora utiliza herramientas de IA como ChatGPT, Claude y Grok. Sin embargo, no deja que los chatbots escriban los libros por sí solos: primero desarrolla ella misma la idea de la trama, los personajes, el estilo y el esquema de los capítulos. Después, la IA ayuda a redactar y editar el texto.

El texto inicial se procesa en varias etapas. Finalmente, un editor o corrector humano revisa el texto y realiza las correcciones necesarias.

El nombre real de Coral Hart no ha sido revelado. Trabajó 14 años en el sector editorial y ya había escrito varias decenas de obras antes de empezar a utilizar la inteligencia artificial.

Según las estimaciones de la propia autora, sus libros en formatos electrónico, impreso y audio han vendido más de un millón de copias en total. La mayoría de las obras son del género romántico y están dirigidas a un público lector específico.

Su actividad también está intensificando los debates sobre el papel de la inteligencia artificial en la literatura. Mientras algunos critican la calidad y la cuestión de la autoría de las obras creadas de este modo, Hart señala las ventas de sus libros como el criterio principal.

Coral HartInteligencia ArtificialChatGPTLiteraturaEdición
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