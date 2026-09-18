El 89 % de los artículos científicos contendrán rastros de IA para finales de 2025

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El 89 % de los artículos científicos contendrán rastros de IA para finales de 2025

Una nueva metodología estadística desarrollada por un grupo internacional de investigadores ha permitido evaluar con precisión la participación de los grandes modelos de lenguaje (LLM) en las publicaciones científicas del ámbito biomédico. Según ixbt.com, se ha revelado que el 89 % de todos los artículos biomédicos de acceso abierto serán editados o escritos con ayuda de la IA para finales de 2025. Esta cifra difiere drásticamente de las estimaciones mínimas de estudios anteriores. Así lo informa Ixbt.com.

El nuevo enfoque se basa en el análisis profundo de más de un millón 194 mil artículos científicos de texto completo publicados en la base de datos PubMed Central entre 2017 y 2025. Los expertos examinaron la frecuencia de palabras en 379 servicios y ajustes metodológicos cuyo uso aumentó drásticamente tras la aparición de ChatGPT a finales de 2022. Para cada palabra marcadora, se construyó una tendencia contrafactual, extrapolando los datos de 2018–2022 a 2023–2025.

¿Qué partes de los artículos científicos se están editando más?

Según los resultados del estudio, la IA se utiliza con distinta frecuencia en las diferentes partes del texto. La sección de discusión de los artículos registró el resultado más alto con un 68 % a diciembre de 2025. Los resúmenes ocuparon el segundo lugar con una cuota del 67 %.

Al mismo tiempo, las secciones de metodología siguieron siendo el área menos afectada, con un índice del 32 %. Sin embargo, al analizar el texto completo de esta sección, la cifra aumentó al 54 %. Esto demuestra que los científicos utilizan la IA principalmente para interpretar resultados y no tanto para describir procedimientos.

Diferencias geográficas y cambios lingüísticos

Los autores del estudio también identificaron diferencias significativas entre países. En 2025, Corea del Sur (85 %), China (82 %) y Taiwán (80 %) lideran el uso de tecnologías LLM. La cifra más baja se registró en el Reino Unido, con un 28 %.

Los países de habla inglesa mostraron una brecha del 72 % frente al 37 % del resto del mundo. Si bien la frecuencia de palabras marcadoras en los textos de investigadores no angloparlantes era significativamente menor hasta 2023, para 2025 alcanzaron el nivel de los hablantes nativos de inglés.

Estas cifras coinciden bien con los resultados de una encuesta realizada por la editorial Wiley. En particular, en una encuesta realizada a mediados de 2025, más del 70 % de los encuestados confirmó haber utilizado la ayuda de LLM para redactar borradores.

Sin embargo, los investigadores advierten a la comunidad académica sobre los riesgos emergentes. Por un lado, los modelos de lenguaje reducen la barrera idiomática para investigadores no angloparlantes, pero por otro, generan riesgos como la aparición de referencias ficticias, la uniformización del lenguaje científico y el debilitamiento del vínculo entre la escritura y el pensamiento crítico.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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