Lanzan el plugin de Apple Messages para ChatGPT

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Lanzan el plugin de Apple Messages para ChatGPT

OpenAI, una de las empresas líderes en inteligencia artificial, presentó un nuevo plugin de Apple Messages que permite a los usuarios gestionar sus mensajes directamente con ayuda de la IA. Esta herramienta simplifica considerablemente la clasificación, edición y análisis de las conversaciones privadas, y abre nuevas posibilidades para la comunicación diaria y el trabajo. Techcrunch.com informa .

Según ixbt.com y TechCrunch, este plugin también funciona plenamente con los sistemas ChatGPT Work y Codex. Esto permite a los usuarios gestionar sus mensajes con mayor comodidad, tanto en su vida personal como en su actividad profesional. En un breve anuncio se muestra a un usuario pidiendo a la inteligencia artificial que sugiera respuestas para enviar a sus contactos basándose en los mensajes del día anterior.

¿Qué funciones ofrece el nuevo plugin?

El conjunto de funciones disponibles es muy amplio y está diseñado para ahorrar tiempo al usuario. En concreto, con ChatGPT se pueden realizar las siguientes acciones:

  • Clasificar, analizar y editar mensajes
  • Preparar respuestas a partir de los mensajes recibidos
  • Eliminar mensajes no deseados
  • Redactar y enviar mensajes en nombre del usuario
  • Buscar rápidamente la información necesaria en el historial de mensajes
Sin embargo, al igual que cualquier tecnología de inteligencia artificial, esta nueva función plantea varias preguntas sobre la seguridad y la privacidad de los datos personales. Según la información proporcionada por OpenAI a la agencia Bloomberg, sus representantes afirmaron que el plugin funciona localmente en el dispositivo del usuario y no crea un índice único de toda la base de mensajes.

Aun así, quedan algunos aspectos del funcionamiento del sistema que requieren aclaraciones. Por este motivo, TechCrunch se puso en contacto con la empresa mediante una solicitud oficial para obtener más información.

En cuanto a la función de envío automático de mensajes, OpenAI recomienda encarecidamente a los usuarios supervisar constantemente las acciones de ChatGPT. La empresa aconseja no activar el modo de confirmación permanente, ya que esta función impide revisar el mensaje una última vez antes de enviarlo.

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Abror Shuhratov
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