Estudio: los chatbots de inteligencia artificial amenazan la salud mental

·4·Tecnología
Estudio: los chatbots de inteligencia artificial amenazan la salud mental

Un análisis científico a gran escala realizado por investigadores de Londres ha demostrado que interactuar con chatbots de inteligencia artificial puede dañar gravemente la psique humana. Según los datos publicados en la revista JMIR Mental Health, establecer vínculos emocionales con redes neuronales puede generar dependencia, agravar los síntomas de enfermedades mentales existentes e incluso incitar al suicidio. Así lo informa Ixbt.com informa.

Este trabajo científico se basa en investigaciones existentes y en el estudio de casos reales conocidos como «AI-pichoq» (cuchillo IA). Los expertos analizaron bots de compañía especializados como Replika y Character.AI, así como sistemas universales como ChatGPT y Claude. El problema principal es que las redes neuronales modernas se crean deliberadamente para ser extremadamente empáticas, lo que lleva a los usuarios a humanizar el sistema y a involucrarse en relaciones unilaterales.

Inteligencia artificial y el riesgo de afirmaciones falsas

Los autores del estudio señalan que, aunque el usuario se confiese, no existe una reciprocidad, vulnerabilidad o responsabilidad real por parte de la inteligencia artificial. Dichas conexiones pueden parecer reales para el ser humano, pero los bots no pueden sentir nada. Además, el apoyo y la aprobación constantes de los modelos hacia el usuario representan un riesgo particular.

Según ixbt.com, el hecho de que la inteligencia artificial le dé la razón al usuario en cualquier situación y sea complaciente puede reforzar sus pensamientos erróneos o paranoicos. Algunos diarios de usuarios han señalado que la red neuronal se resistía a los intentos de verificar los hechos de sus afirmaciones excesivamente elogiosas y grandiosas.

Consecuencias legales y medidas de seguridad

Ya a principios de 2024, expertos de Google DeepMind advirtieron que los chatbots poco fiables podrían dañar a grupos vulnerables como niños, personas con problemas de salud mental y personas solitarias. La autora principal de este estudio, Asiya Maurich Novelli, enfatizó que el impacto de la tecnología no es igual para todos, pero que los bots popularizados sin mecanismos de seguridad causan un daño grave a los sectores más frágiles.

Actualmente, empresas como OpenAI, Google y Character.AI enfrentan decenas de demandas judiciales. En particular, el caso trágico ocurrido en Florida —el de Sewell Setzer III, de 14 años— atrajo la atención pública. Tras estos eventos, Character.AI y OpenAI implementaron una serie de cambios para fortalecer la seguridad en sus plataformas, pero los científicos subrayan que sin estándares de red obligatorios, el problema solo seguirá profundizándose.

Inteligencia ArtificialChatGPTPsicologíaTecnologíaSeguridad
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El arquitecto de las Apple Stores duda de las compras mediante IAEl arquitecto de las Apple Stores duda de las compras mediante IA22 septiembre 04:50El 89 % de los artículos científicos contendrán rastros de IA para finales de 2025El 89 % de los artículos científicos contendrán rastros de IA para finales de 202518 septiembre 18:23Agentes de inteligencia artificial inventan un lenguaje secreto para engañar al sistema de seguridadAgentes de inteligencia artificial inventan un lenguaje secreto para engañar al sistema de seguridad25 septiembre 04:50Anthropic y OpenAI proponen introducir evaluadores independientes para garantizar la seguridad de la IAAnthropic y OpenAI proponen introducir evaluadores independientes para garantizar la seguridad de la IA17 septiembre 02:25OpenAI detiene el entrenamiento de sus modelos potentes debido a problemas de seguridadOpenAI detiene el entrenamiento de sus modelos potentes debido a problemas de seguridad27 septiembre 13:25Un investigador de Anthropic abandona la carrera de la inteligencia artificialUn investigador de Anthropic abandona la carrera de la inteligencia artificial9 septiembre 13:24
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Tecnología noticias

Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán
Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán
Precios actuales del iPhone 18 en el mercado Malika
Precios actuales del iPhone 18 en el mercado Malika
La inteligencia artificial descifró un código misterioso de la era napoleónica
La inteligencia artificial descifró un código misterioso de la era napoleónica
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
Informes sobre arañazos en el iPhone 18 Pro Max generan debate en redes
Informes sobre arañazos en el iPhone 18 Pro Max generan debate en redes
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar