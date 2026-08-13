Elon Musk presenta el modelo de inteligencia artificial Grok 4.6

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Elon Musk presenta el modelo de inteligencia artificial Grok 4.6

SpaceX presentó oficialmente su versión más reciente de modelo de inteligencia artificial, Grok 4.6. Su fundador, Elon Musk, destacó que el nuevo sistema se había convertido en el líder indiscutible del mercado en inteligencia, velocidad de funcionamiento y precio, y lo calificó como «objetivamente el número uno». Se espera que este lanzamiento intensifique aún más la competencia en el mercado de la inteligencia artificial. Según Ixbt.com, la fuente informa.

Según la información de ixbt.com, el reconocido inversor Gavin Baker escribió en su página de la red social X que el modelo Grok 4.6 ofrecía un rendimiento casi idéntico al de Fable 5 Max, pero con un coste considerablemente menor, de aproximadamente un 85 %. En concreto, el precio de los tokens de entrada bajó un 80 %, mientras que el de los tokens de salida se redujo un 88 %.

Política de precios y análisis independiente

La empresa independiente de análisis Artificial Analysis también confirmó el notable crecimiento del nuevo modelo. Según los expertos, Grok 4.6, desarrollado por SpaceXAI, obtuvo 61 puntos en el índice de inteligencia artificial, acercándose al nivel de GPT-5.6 Sol y demostrando un alto rendimiento a un precio más bajo.

La nueva red neuronal cuesta 2 y 6 dólares, respectivamente, por 1 millón de tokens de entrada y salida. Como comparación, estas cifras son de 5 y 25 dólares en Claude Opus 5, y de 5 y 30 dólares en GPT-5.6 Sol. El coste de ejecutar una sola tarea es de apenas 0,84 dólares.

Evolución y planes futuros

La historia del primer chatbot de xAI comenzó en noviembre de 2023. Fue creado como competidor directo de ChatGPT. En aquel momento, el modelo destacaba por utilizar datos en tiempo real de la plataforma X y ofrecer respuestas más abiertas. Desde entonces, el sistema ha recorrido una importante etapa de desarrollo.

Cabe recordar que en julio de 2025 el modelo Grok 4 llevó por primera vez a xAI a la cima del ranking de Artificial Analysis, superando a gigantes como OpenAI, Google y Anthropic. En julio de 2026 se presentó la versión Grok 4.5, basada en la arquitectura Mixture of Experts y entrenada para una amplia variedad de tareas, desde la programación hasta las publicaciones científicas.

Al hablar de los planes futuros, el inversor Gavin Baker afirmó que el modelo Grok 4.7 sería aún más grande y que los datos de Cursor y SpaceX se incorporarían a su proceso de preentrenamiento. Se espera que esto eleve las capacidades de la inteligencia artificial a un nivel aún superior.

Elon MuskGrok 4.6SpaceXInteligencia ArtificialChatGPT
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Abror Shuhratov
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