El número de usuarios del servicio de IA Gemini de Google supera los 1.000 millones

La competencia en el mercado de las tecnologías de inteligencia artificial alcanza cada día un nuevo nivel. Según ixbt.com, la aplicación Gemini de Google, basada en IA, se ha convertido en una plataforma global con más de 1.000 millones de usuarios activos al mes. Esta cifra se ha registrado gracias a la versión web, las aplicaciones específicas para Android e iOS y las funciones integradas en el navegador Chrome. Así lo informa Ixbt.com informa que.

Según los representantes de la empresa, Gemini sigue siendo el producto de más rápido crecimiento en la historia de Google. Cabe recordar que esta versión para consumidores se presentó por primera vez en febrero de 2024. Desde entonces, su audiencia se ha expandido a gran velocidad: en mayo de 2025 se registraron 400 millones de usuarios mensuales; posteriormente, la cifra aumentó a 750 millones, llegó a 900 millones en mayo de 2026 y alcanzó los 950 millones a finales de julio. Como resultado, la plataforma alcanzó un hito histórico en las últimas semanas.

El papel del ecosistema y los dispositivos móviles

Es interesante que las estadísticas citadas no incluyan a los usuarios que utilizan los modelos de Gemini a través del buscador de Google y Gmail. La profunda integración con el ecosistema de la empresa, especialmente Android y Chrome, fue uno de los principales factores del fuerte crecimiento de la audiencia. Solo en iOS, más de 100 millones de personas utilizan activamente el servicio cada mes.

Google también reveló algunas características interesantes del uso de su sistema de inteligencia artificial. Según se ha sabido, cerca del 63 % de los usuarios prefiere las funciones de voz para comunicarse con el bot. Asimismo, se utiliza una cámara o se comparte la pantalla en aproximadamente una de cada cinco sesiones de Gemini Live. Cada día, los usuarios crean más de 150 millones de imágenes diferentes con ayuda de la inteligencia artificial.

El entorno competitivo del mercado