En Rusia, una imagen de un oso creada mediante inteligencia artificial causó pánico entre la población. Incluso la policía y expertos en búsqueda de animales salvajes se vieron obligados a buscar a un oso que no existía. Como resultado, la mujer que difundió la imagen falsa fue multada.

El incidente ocurrió en el pueblo de Magdagachi, en la región de Amur, Rusia. Se informó que una residente local de 21 años utilizó ChatGPT para crear la imagen de un gran oso pardo caminando por las calles del pueblo. Inicialmente, envió esta imagen a un conocido como una broma.

Sin embargo, la broma tomó un giro inesperado. La imagen se difundió rápidamente a través de aplicaciones de mensajería, despertando preocupación entre los residentes locales. La gente comenzó a llamar a la policía para informar sobre la aparición de un oso en una zona residencial.

Cuando la situación se volvió grave, el jefe del distrito movilizó a especialistas dedicados al seguimiento y búsqueda de animales salvajes. Ellos comenzaron a buscar al oso inexistente.

Más tarde, la mujer admitió haber creado la imagen ella misma con ayuda de la inteligencia artificial y se entregó a la policía. El tribunal la declaró culpable de difundir información falsa y le impuso una multa de 15 000 rublos.

Curiosamente, este no es el único caso en Rusia. En septiembre, en el krai de Zabaikalie, otra mujer difundió una imagen falsa generada por IA que mostraba a un oso caminando por una calle del pueblo. Esta imagen también causó alarma entre los habitantes, resultando en una multa de 30 000 rublos para la mujer.

Estos casos ocurren en un momento en que el peligro relacionado con los osos reales ha aumentado en Rusia. Según Reuters, desde la primavera de 2026, al menos 26 personas han muerto en el país debido a ataques de osos.

De este modo, una imagen generada por IA que comenzó como una simple broma terminó consumiendo el tiempo de la policía y los servicios especiales, acarreando multas administrativas para quienes las crearon.