El arquitecto de las Apple Stores duda de las compras mediante IA

Mientras las empresas de Silicon Valley invierten miles de millones de dólares en agentes de IA que automatizan las compras, el creador de las redes minoristas de Apple cuestiona las perspectivas de este enfoque. Según TechCrunch, Ron Jonson, de 66 años, no cree que la IA cambie radicalmente el proceso de compra ni que la gente dependa totalmente de las máquinas. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Actualmente, los gigantes tecnológicos mundiales intentan integrar la IA más profundamente en el comercio. Por ejemplo, Google está desarrollando el estándar Universal Commerce Protocol para ayudar a los agentes de IA a gestionar procesos desde la búsqueda de productos hasta el pago. OpenAI, a través de ChatGPT, permite a los usuarios comparar y comprar productos sin salir del chat.

IA y experiencia real

Sin embargo, según Ron Jonson, nadie confiará una compra costosa, como un portátil de mil o dos mil dólares, a un agente de IA sin visitar un sitio web o una tienda. Dichas compras requieren un enfoque personal, y los clientes quieren sentir el peso del producto, ver su pantalla y elegir el tamaño adecuado antes de gastar su dinero.

Jonson subraya que la IA nunca podrá permitir sentir físicamente un producto. Por lo tanto, se espera que los agentes de IA no realicen las compras por sí mismos en el futuro, sino que proporcionen a los clientes la información necesaria antes de su visita a la tienda. Como resultado, los clientes llegarán a la tienda mucho mejor preparados.

La experiencia Apple y el factor humano

Ron Jonson adquirió esta convicción hace veinte años al crear la red minorista en Apple junto a Steve Jobs. Como explica su nuevo libro « Shop Different: How Retail Revealed Apple’s Genius », las Apple Stores no solo estaban diseñadas para vender productos, sino para enseñar a la gente a usarlos y encontrar soluciones a sus problemas.

Aunque muchos competidores han copiado el diseño de cristal y el plano abierto de las Apple Stores, a menudo han pasado por alto el aspecto más importante: el factor humano. Según Jonson, la fórmula secreta del éxito de Apple siempre ha residido en sus empleados y en cómo interactúan con los clientes.