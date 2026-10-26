Ataque aéreo en Riad: misil balístico houthi interceptado sobre Arabia Saudita

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Ataque aéreo en Riad: misil balístico houthi interceptado sobre Arabia Saudita

Las fuerzas de la coalición árabe liderada por Arabia Saudita interceptaron y destruyeron con éxito un misil balístico lanzado por el movimiento «Ansar Allah» (hutíes) de Yemen en dirección a Riad, la capital del reino. La agencia de noticias Reuters informó sobre esto basándose en una declaración oficial de la coalición.

Este incidente ha llevado la crisis de seguridad en Oriente Medio a una nueva etapa, en el contexto de un resurgimiento de los enfrentamientos militares en la región tras cuatro años de relativa calma y tregua.

Ataque y seguridad de la capital: detalles de la declaración oficial

La rápida acción de las fuerzas de defensa aérea del reino evitó graves daños que podrían haber afectado a la capital:

  • Ataque hacia la capital: La declaración publicada por la coalición liderada por Arabia Saudita señala que el misil balístico de los hutíes fue lanzado precisamente contra la ciudad de Riad, que alberga a millones de habitantes;

  • Intercepción exitosa: Los sistemas de defensa aérea detectaron el objetivo a tiempo y lo neutralizaron en el cielo antes de que entrara en el área urbana;

  • Confirmación de Reuters: La agencia internacional confirmó la información oficial de la coalición sobre la interceptación del misil y la resolución de la situación de emergencia.

Cuatro años de silencio terminaron: ¿por qué se reanudaron los enfrentamientos?

La situación en la región se ha deteriorado significativamente desde mediados de julio:

  • Reanudación de la guerra: Los enfrentamientos armados entre el ejército del gobierno yemení, respaldado por Arabia Saudita, y las fuerzas de «Ansar Allah» se reanudaron a mediados de julio tras una pausa de cuatro años;

  • Superioridad en el Mar Rojo: Durante este período, los hutíes lograron una ventaja militar importante, consiguiendo tomar el control de todas las zonas costeras occidentales del Mar Rojo;

  • Control del estrecho de Bab el-Mandeb: Además, ciudades cercanas al estrecho de Bab el-Mandeb, un nodo geoestratégico crucial para el comercio internacional y el tránsito de petroleros, también cayeron en manos de las fuerzas de «Ansar Allah».

Este nuevo ataque con misil balístico contra Riad demuestra que la seguridad de las rutas marítimas estratégicas y las ciudades de la región está bajo una amenaza cada vez mayor.

Arabia SauditaYemenAnsar AllahRiadOriente Medio
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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