Ataque aéreo en Riad: misil balístico houthi interceptado sobre Arabia Saudita
Las fuerzas de la coalición árabe liderada por Arabia Saudita interceptaron y destruyeron con éxito un misil balístico lanzado por el movimiento «Ansar Allah» (hutíes) de Yemen en dirección a Riad, la capital del reino. La agencia de noticias Reuters informó sobre esto basándose en una declaración oficial de la coalición.
Este incidente ha llevado la crisis de seguridad en Oriente Medio a una nueva etapa, en el contexto de un resurgimiento de los enfrentamientos militares en la región tras cuatro años de relativa calma y tregua.
Ataque y seguridad de la capital: detalles de la declaración oficial
La rápida acción de las fuerzas de defensa aérea del reino evitó graves daños que podrían haber afectado a la capital:
Ataque hacia la capital: La declaración publicada por la coalición liderada por Arabia Saudita señala que el misil balístico de los hutíes fue lanzado precisamente contra la ciudad de Riad, que alberga a millones de habitantes;
Intercepción exitosa: Los sistemas de defensa aérea detectaron el objetivo a tiempo y lo neutralizaron en el cielo antes de que entrara en el área urbana;
Confirmación de Reuters: La agencia internacional confirmó la información oficial de la coalición sobre la interceptación del misil y la resolución de la situación de emergencia.
Cuatro años de silencio terminaron: ¿por qué se reanudaron los enfrentamientos?
La situación en la región se ha deteriorado significativamente desde mediados de julio:
Reanudación de la guerra: Los enfrentamientos armados entre el ejército del gobierno yemení, respaldado por Arabia Saudita, y las fuerzas de «Ansar Allah» se reanudaron a mediados de julio tras una pausa de cuatro años;
Superioridad en el Mar Rojo: Durante este período, los hutíes lograron una ventaja militar importante, consiguiendo tomar el control de todas las zonas costeras occidentales del Mar Rojo;
Control del estrecho de Bab el-Mandeb: Además, ciudades cercanas al estrecho de Bab el-Mandeb, un nodo geoestratégico crucial para el comercio internacional y el tránsito de petroleros, también cayeron en manos de las fuerzas de «Ansar Allah».
Este nuevo ataque con misil balístico contra Riad demuestra que la seguridad de las rutas marítimas estratégicas y las ciudades de la región está bajo una amenaza cada vez mayor.
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