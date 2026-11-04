Tensión en Oriente Medio: detalles de los ataques a objetivos estratégicos en Arabia Saudita

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Tensión en Oriente Medio: detalles de los ataques a objetivos estratégicos en Arabia Saudita

La confrontación militar en la región de Oriente Medio ha entrado en una fase peligrosa. Yahya Saria, portavoz militar del movimiento «Ansar Allah» (hutíes) en Yemen, anunció que se habían realizado ataques importantes contra varios objetivos estratégicos y militares importantes en Arabia Saudita utilizando misiles balísticos y drones de combate.

Según la declaración oficial de los hutíes, los ataques no solo cubrieron bases militares en las zonas fronterizas, sino también infraestructura civil en la capital del reino.

Principales objetivos atacados: Aeropuerto y campamentos militares

El portavoz del movimiento reveló los siguientes detalles sobre las operaciones militares realizadas:

  • Aeropuerto internacional de Riad: Se afirma que el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, ubicado en la capital saudí, fue alcanzado por un misil balístico, causando graves daños materiales a la instalación;

  • Objetivos en Jizán y Najrán: Un sistema de radar militar al norte de Jizán fue atacado mediante un dron. Además, misiles balísticos impactaron en un campamento militar en Najrán y en el edificio del mando de la guardia fronteriza en Jizán, reportándose víctimas y heridos entre los militares saudíes;

  • Al-Jawf y el dron derribado: Se lanzaron simultáneamente 6 misiles balísticos contra las posiciones de las fuerzas pro-saudíes al este de la provincia yemení de Al-Jawf. Además, se informó que un moderno dron de reconocimiento y ataque «Wing Loong II» de Arabia Saudita fue derribado en los cielos de la provincia de Taiz.

La raíz de la tensión: La confrontación regional se intensifica

El conflicto armado entre la coalición liderada por Arabia Saudita y los hutíes de Yemen continúa desde 2014. Sin embargo, en los últimos meses la tensión se ha intensificado:

  • En julio de 2026, los rebeldes anunciaron un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita y atacaron en varias ocasiones petroleros pertenecientes al reino;

  • A principios de agosto, los hutíes lanzaron una gran ofensiva en el suroeste de Yemen, tomando el control total del puerto estratégicamente importante de Moca y las áreas circundantes al estrecho de Bab el-Mandeb en septiembre.

Por ahora, las autoridades saudíes no han comentado completamente estas afirmaciones, especialmente sobre las consecuencias del ataque al aeropuerto de la capital. La situación sigue representando una grave amenaza para la seguridad internacional y el suministro energético mundial.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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