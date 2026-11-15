Julen Lopetegui deja la selección de Qatar: La inesperada decisión del entrenador

El reconocido especialista español Julen Lopetegui ha decidido poner fin a su etapa como entrenador principal de la selección nacional de Qatar. Según informa el prestigioso diario Marca el técnico ha decidido no renovar su contrato actual, que finaliza en abril de 2027.

Razones de la decisión y el problema de la Copa Asiática

Al parecer, la decisión de Julen Lopetegui se debe principalmente al cambio en las fechas de la Copa Asiática Anteriormente se informó que, debido a los ataques perpetrados por los hutíes de Yemen contra Arabia Sauditala Copa Asiática 2027 fue trasladada a enero de 2028 Estos cambios han afectado los planes del entrenador. Es muy probable que el experimentado técnico continúe su carrera no en selecciones, sino en clubes en el futuro.

Situación y estadísticas Detalles e información Entrenador principal Julen Lopetegui (especialista español) Selección nacional Selección de Qatar (dirigiendo desde 2025) Estado del contrato Contrato que termina en abril de 2027 no será renovado Razón principal Traslado de la Copa Asiática a 2028 por amenazas de seguridad

El fin del ciclo de Lopetegui en Qatar

Cabe recordar que Julen Lopetegui fue nombrado seleccionador de Qatar en 2025. Bajo su mando, los cataríes participaron en la Copa del Mundo 2026, terminando últimos en el grupo B. Se espera que su salida marque una nueva etapa de cambios para el fútbol catarí.

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