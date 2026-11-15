Julen Lopetegui deja la selección de Qatar: La inesperada decisión del entrenador
El reconocido especialista español Julen Lopetegui ha decidido poner fin a su etapa como entrenador principal de la selección nacional de Qatar. Según informa el prestigioso diario Marca el técnico ha decidido no renovar su contrato actual, que finaliza en abril de 2027.
Razones de la decisión y el problema de la Copa Asiática
Al parecer, la decisión de Julen Lopetegui se debe principalmente al cambio en las fechas de la Copa Asiática Anteriormente se informó que, debido a los ataques perpetrados por los hutíes de Yemen contra Arabia Sauditala Copa Asiática 2027 fue trasladada a enero de 2028 Estos cambios han afectado los planes del entrenador. Es muy probable que el experimentado técnico continúe su carrera no en selecciones, sino en clubes en el futuro.
Situación y estadísticas
Detalles e información
Entrenador principal
Julen Lopetegui (especialista español)
Selección nacional
Selección de Qatar (dirigiendo desde 2025)
Estado del contrato
Contrato que termina en abril de 2027 no será renovado
Razón principal
Traslado de la Copa Asiática a 2028 por amenazas de seguridad
El fin del ciclo de Lopetegui en Qatar
Cabe recordar que Julen Lopetegui fue nombrado seleccionador de Qatar en 2025. Bajo su mando, los cataríes participaron en la Copa del Mundo 2026, terminando últimos en el grupo B. Se espera que su salida marque una nueva etapa de cambios para el fútbol catarí.
¿Cómo crees que afectará la salida de Julen Lopetegui al juego de la selección de Qatar? ¡Deja tu opinión en los comentarios!
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