El conflicto militar en Oriente Medio ha alcanzado un nivel sin precedentes. Los hutíes en Yemen Arabia Saudita han lanzado otro ataque devastador contra el aeropuerto internacional de la capital, Riad. Según los últimos informes, el ataque ha dejado al menos 12 muertos, y otras 309 personas han sufrido heridas de diversa gravedad.

Este es el tercer ataque importante de los hutíes contra la capital del reino en una semana.

Helicópteros de emergencia y hospitales saturados

Internacional Reuters Según la agencia, se ha declarado el estado de emergencia en la capital tras el ataque:

Pérdidas graves: Se ha confirmado la muerte de 12 civiles en la zona del impacto y 309 heridos están recibiendo atención médica urgente;

Presión sobre las instituciones médicas: Todas las clínicas y hospitales centrales de la capital están desbordados por el flujo de heridos transportados en ambulancias y helicópteros;

Preocupación en el centro de la capital: Estos ataques, realizados por tercer día consecutivo, se han convertido en una prueba seria para la infraestructura saudí y los sistemas de defensa aérea.

Cientos de ataques de la coalición saudí y la reacción de Washington

Tras el ataque, Arabia Saudita la coalición militar árabe liderada por Arabia Saudita ha iniciado medidas de represalia drásticas:

Cientos de contraataques: Las fuerzas de la coalición anunciaron haber realizado cientos de ataques aéreos en respuesta contra bases militares, depósitos y sitios de lanzamiento pertenecientes a los hutíes en Yemen;

Declaración de Donald Trump: El presidente estadounidense reaccionó al suceso, subrayando que Washington «está considerando seriamente» participar directamente en los ataques militares liderados por Arabia Saudita.

La posible intervención militar estadounidense y el intercambio de ataques entre las partes amenazan con ampliar el foco de guerra en Oriente Medio, provocando una crisis de seguridad regional y global.