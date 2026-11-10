Nueva guerra en Oriente Medio: desde el aeropuerto de Saná hasta los ataques a Riad — ¿cómo se encendió el conflicto?
El movimiento yemení «Ansar Allah» (hutíes) lanzó nuevos ataques con misiles hacia Riad, la capital de Arabia Saudita. Según una declaración urgente de la agencia Reuters, la coalición militar árabe liderada por Arabia Saudita interceptó y destruyó con éxito dos misiles balísticos disparados hacia la capital.
Una escalada sangrienta tras 4 años de silencio
Este ataque marca una nueva fase crítica de los enfrentamientos militares que se han reavivado en la región desde agosto. La calma relativa y el silencio observados entre las partes durante cuatro años se han desvanecido en los últimos meses.
El resurgimiento de las tensiones fue provocado por los ataques del ejército gubernamental yemení, apoyado por Riad, contra el aeropuerto de Saná. En respuesta, los hutíes atacaron primero a petroleros saudíes en el Mar Rojo, y ahora los ataques se han trasladado directamente al territorio y la capital de Arabia Saudita.
Etapas del evento
Saná / Periodo
Acción y consecuencia
Silencio temporal
Durante 4 años
Cese de ataques directos a gran escala entre las partes
El conflicto se reaviva
Mes de agosto
Ataque del ejército yemení al aeropuerto internacional de Saná
Contraataques
Agosto–otoño
Ataques con drones y misiles de los hutíes contra petroleros saudíes en el Mar Rojo
Ataque a la capital
Situación actual
Destrucción de 2 misiles dirigidos a Riad por los sistemas de defensa aérea de la coalición
«Tras los ataques al aeropuerto de Saná, las rutas comerciales marítimas en el Mar Rojo fueron blanco de ataques, y ahora los misiles se dirigen hacia el centro estratégico de Arabia Saudita; esto significa que el equilibrio de seguridad regional se ha roto de nuevo».
El mercado petrolero y la seguridad en el Mar Rojo en duda
Aunque la neutralización de los misiles por parte de la coalición saudí evitó daños en la capital, el incidente es una señal de alarma seria para los mercados globales. Mientras el tráfico de petroleros en el Mar Rojo está en riesgo, los intentos de atacar los principales centros de producción de petróleo y la infraestructura de la capital ejercen una presión directa sobre los precios del crudo y los costos logísticos internacionales.
La situación en la región continúa agravándose rápidamente, y los observadores no descartan que la coalición lance ataques aéreos de represalia contra las bases hutíes en Yemen en las próximas horas.
¿Cree usted que la ruptura del silencio de cuatro años en Yemen y los ataques con misiles a Riad desencadenarán una gran guerra en Oriente Medio? Deje su opinión en los comentarios.
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