Nueva guerra en Oriente Medio: desde el aeropuerto de Saná hasta los ataques a Riad — ¿cómo se encendió el conflicto?

El movimiento yemení «Ansar Allah» (hutíes) lanzó nuevos ataques con misiles hacia Riad, la capital de Arabia Saudita. Según una declaración urgente de la agencia Reuters, la coalición militar árabe liderada por Arabia Saudita interceptó y destruyó con éxito dos misiles balísticos disparados hacia la capital.

Una escalada sangrienta tras 4 años de silencio

Este ataque marca una nueva fase crítica de los enfrentamientos militares que se han reavivado en la región desde agosto. La calma relativa y el silencio observados entre las partes durante cuatro años se han desvanecido en los últimos meses.

El resurgimiento de las tensiones fue provocado por los ataques del ejército gubernamental yemení, apoyado por Riad, contra el aeropuerto de Saná. En respuesta, los hutíes atacaron primero a petroleros saudíes en el Mar Rojo, y ahora los ataques se han trasladado directamente al territorio y la capital de Arabia Saudita.