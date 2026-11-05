51 mil millones de dólares por la paz: los hutíes imponen una gran condición a Arabia Saudita

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51 mil millones de dólares por la paz: los hutíes imponen una gran condición a Arabia Saudita

El movimiento «Ansar Allah» (hutíes), que controla el poder en Yemen, ha presentado enormes condiciones financieras y políticas a cambio de poner fin a años de conflicto militar con Arabia Saudita y firmar un acuerdo de paz. Según la información publicada por el prestigioso The Wall Street Journal (WSJ) , los hutíes exigen a Riad una indemnización en efectivo de 51 mil millones de dólares .

Además de la compensación financiera, se han exigido a los funcionarios saudíes una serie de concesiones geopolíticas que alterarían radicalmente el equilibrio de poder en Yemen.

Las 3 condiciones principales de los hutíes: desde la indemnización hasta el reconocimiento del poder

El movimiento «Ansar Allah» ha presentado las siguientes demandas clave para un acuerdo de paz:

  • Indemnización de 51 mil millones de dólares: Los hutíes consideran esta enorme suma como una compensación que debe pagarse para reconstruir la infraestructura yemení destruida por los ataques aéreos y el bloqueo económico de la coalición saudí a lo largo de los años;

  • Reconocimiento oficial como fuerza legítima: El movimiento ha exigido que Arabia Saudita los reconozca oficial y diplomáticamente como la única fuerza gobernante legítima de Yemen;

  • Abandono del gobierno actual: Los hutíes han condicionado el acuerdo a que Riad cese por completo toda ayuda militar y financiera al gobierno legítimo de Yemen, reconocido por la ONU y la comunidad internacional.

La reacción de Arabia Saudita: El príncipe heredero está preocupado

Los funcionarios de Riad y el propio príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, no tienen intención de aceptar condiciones tan duras:

  • Condición de superioridad militar: Mohammed bin Salman no desea en absoluto aceptar tales condiciones en calidad de parte derrotada sin haber logrado una clara superioridad militar en el terreno;

  • Riesgo de nuevas amenazas: Según la preocupación de los líderes del Reino, el pago de una suma tan grande y el retroceso político podrían fortalecer a los hutíes, incitándolos a exigir más dinero y a realizar nuevos ataques en el futuro;

  • La oferta anterior de mil millones: Anteriormente, circuló información de que Arabia Saudita, con la mediación de Teherán (Irán), había propuesto asignar mil millones de dólares a los hutíes para detener los ataques fronterizos, pero esto resultó ser muy pequeño frente a la actual demanda de 51 mil millones de dólares.

Las complejas negociaciones en torno a Yemen y la evolución de las tensiones en Oriente Medio entran en una etapa aún más peligrosa ante estas exigencias.

Ansar AllahYemenArabia SauditaMohammed bin SalmanGeopolítica
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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