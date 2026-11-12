Los hutíes anuncian un ataque contra la capital de Arabia Saudita: los objetivos alcanzados
El movimiento «Ansar Allah» (hutíes) en Yemen Arabia Saudita anunció haber llevado a cabo un ataque contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid en la capital, Riad, así como contra varios objetivos estratégicos importantes. Este incidente, seguido de cerca por la comunidad internacional, podría intensificar la situación político-militar en la región.
Detalles del ataque y objetivos principales
Según la declaración del portavoz militar del movimiento, Yahya Sariya, durante estas operaciones militares se utilizaron misiles balísticos modernos, misiles de crucero y vehículos aéreos no tripulados (drones). Los hutíes seleccionaron los siguientes objetivos:
El Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad así como las estaciones de bombeo del oleoducto «Este-Oeste».
La instalación petrolera de renombre mundial ubicada en Abqaiq, «Saudi Aramco» y sus instalaciones.
Un gran centro financiero en Riad.
Zonas de concentración de tropas saudíes en el suroeste de Yemen.
Parámetros del ataque
Detalles e información
Portavoz
Yahya Sariya (portavoz militar de «Ansar Allah»)
Armas utilizadas
Misiles balísticos, misiles de crucero y drones
Objetivos principales
Aeropuerto Rey Khalid, Saudi Aramco y oleoductos
Reclamaciones sobre las consecuencias
Se informa de incendios en las instalaciones y bajas entre los militares
Declaraciones adicionales y respuesta oficial
El portavoz del movimiento, Yahya Sariya, enfatizó que las operaciones militares de los hutíes se dirigieron únicamente contra bases militares e instalaciones petroleras estratégicas. Al mismo tiempo, rechazó categóricamente las acusaciones de las autoridades saudíes sobre la interceptación de un dron en el espacio aéreo de La Meca. Hasta el momento, Arabia Saudita no ha emitido comentarios oficiales sobre estas declaraciones.
En su opinión, ¿cuál será el impacto de estos enfrentamientos militares en Oriente Medio sobre el mercado energético global y la estabilidad política? ¡Deje su opinión en los comentarios!
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