El movimiento «Ansar Allah» (hutíes) en Yemen Arabia Saudita anunció haber llevado a cabo un ataque contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid en la capital, Riad, así como contra varios objetivos estratégicos importantes. Este incidente, seguido de cerca por la comunidad internacional, podría intensificar la situación político-militar en la región.

Detalles del ataque y objetivos principales

Según la declaración del portavoz militar del movimiento, Yahya Sariya, durante estas operaciones militares se utilizaron misiles balísticos modernos, misiles de crucero y vehículos aéreos no tripulados (drones). Los hutíes seleccionaron los siguientes objetivos: