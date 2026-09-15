Arabia Saudita pide ayuda militar a Gran Bretaña contra los hutíes: ¿Entrará Londres en una guerra mayor?

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Arabia Saudita pide ayuda militar a Gran Bretaña contra los hutíes: ¿Entrará Londres en una guerra mayor?

La situación en Oriente Medio ha alcanzado de nuevo un punto de tensión máxima: el sangriento conflicto en Yemen ha superado las fronteras regionales y amenaza ahora la seguridad del comercio mundial y la energía. Según información explosiva difundida por la influyente agencia «Bloomberg», citando fuentes bien informadas, Arabia Saudita ha solicitado oficialmente ayuda militar y diplomática directa a Londres con el fin de repeler los ataques repentinos y violentos del movimiento chií «Ansar Allah» (hutíes) en Yemen y proteger sus infraestructuras petroleras contra los ataques con misiles.

El Primer Ministro británico, Andy Burnham, aún no ha tomado una decisión definitiva sobre una intervención militar a gran escala, pero por ahora ha aceptado enviar asesores militares a suelo saudí. Los expertos y asesores británicos subrayan firmemente ante Andy Burnham que si los hutíes tomaran el control total del estrecho de Bab el-Mandeb, esto provocaría una catástrofe mayor para el tráfico marítimo mundial y la economía internacional. Mientras tanto, los hutíes ya han tomado el control de zonas clave en el Mar Rojo, incluido el importante puerto de Al-Mokha.

Entonces, ¿por qué Arabia Saudita necesita el apoyo de Occidente, cuáles serán las consecuencias del nuevo paso militar de Londres en Oriente Medio y qué impacto tendrá la crisis de Bab el-Mandeb en el mercado mundial?

La petición de Riad a Londres: instalaciones petroleras y ayuda militar urgente

Detalles del llamamiento urgente de Arabia Saudita a Gran Bretaña:

  • Llamamiento a la ayuda militar y diplomática: Según «Bloomberg», el Primer Ministro británico ha recibido una solicitud oficial de Arabia Saudita para detener la violenta ofensiva del grupo apoyado por Irán;

  • Protección de las redes petroleras: Riad pide a Gran Bretaña fuerzas militares modernas para defender sus campos petroleros y refinerías, vitales para su tesoro nacional y el mercado mundial, contra los drones y misiles de crucero de los hutíes;

  • La vacilación del Primer Ministro: El Primer Ministro británico, Andy Burnham, no se apresura hacia una intervención militar directa y, por ahora, se limita a enviar un cuerpo de asesores militares experimentados a Arabia Saudita.

El estrecho de Bab el-Mandeb: un peligro capaz de paralizar el comercio mundial

Los asesores del gobierno británico advierten sobre los peores escenarios:

  • El tráfico marítimo mundial amenazado: Los expertos explicaron al Primer Ministro que si las fuerzas de «Ansar Allah» tomaran totalmente el control del estratégico estrecho de Bab el-Mandeb, esto provocaría un colapso catastrófico en el sistema internacional de transporte de mercancías;

  • Un nuevo golpe para la economía mundial: El cierre o el paso bajo control hutí de la principal puerta marítima que conduce al Canal de Suez provocaría una subida brusca de los precios del petróleo y de los productos a escala mundial;

  • El puerto estratégico de Al-Mokha perdido: Durante la última semana, los hutíes han llevado a cabo una ofensiva rápida en el suroeste de Yemen, apoderándose de las costas del Mar Rojo y del puerto estratégicamente importante de Al-Mokha, agravando aún más la situación.

La reanudación de la guerra: el choque en el aeropuerto de Saná

Crónica de los acontecimientos que han agravado la situación en la región:

  • El ataque de julio: La situación en Yemen se deterioró radicalmente a mediados de julio de este año, cuando las fuerzas progubernamentales atacaron un avión que transportaba a una delegación de la dirección hutí procedente de Irán en el momento en que aterrizaba en el aeropuerto de Saná;

  • Declaración de guerra: El movimiento «Ansar Allah» acusó directamente a Arabia Saudita de este ataque y declaró oficialmente que el estado de guerra contra Riad continuaría mientras no se levantara totalmente el bloqueo de las zonas bajo su control;

  • Cambio en el equilibrio militar: El avance rápido de los hutíes modifica la relación de fuerzas en la región, obligando a la coalición árabe y a los países occidentales a tomar decisiones diplomáticas y militares complejas.

El grado de implicación de Gran Bretaña en las tensiones en Yemen y la posición final que adopte para proteger a Arabia Saudita definirán la arquitectura de seguridad futura de toda la región de Oriente Medio.

En su opinión, ¿deberían Gran Bretaña y los países occidentales implicarse plenamente en el conflicto armado en Yemen para proteger el Mar Rojo y las infraestructuras petroleras saudíes, o esto solo avivaría más el conflicto? ¿Qué impacto tendrá la precaria situación en torno al estrecho de Bab el-Mandeb en el mercado petrolero mundial? ¡Deje sus análisis en los comentarios y comparta este importante análisis sobre política y seguridad mundial con todos sus amigos y observadores de la actualidad internacional!

Arabia SauditaBab el-MandebAnsar AllahAndy BurnhamGeopolítica
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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