Los hutíes lanzaron ataques con drones y misiles contra la capital y aeropuertos de Arabia Saudita

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Los hutíes lanzaron ataques con drones y misiles contra la capital y aeropuertos de Arabia Saudita

Tras varios años de paz relativa en la región de Oriente Medio, las hostilidades han alcanzado un nuevo punto crítico. Según un informe urgente de la influyente agencia de noticias Reuters , el movimiento «Ansar Allah» (hutíes) en Yemen de Arabia Saudita anunció que ha atacado dos aeropuertos estratégicos importantes e instalaciones militares mediante misiles y drones de combate.

Este ataque ha aumentado drásticamente las preocupaciones de seguridad en la región y plantea riesgos que podrían afectar gravemente el tráfico aéreo civil.

Objetivos del ataque: La capital Riad y las regiones del sur

Según el informe, los hutíes llevaron a cabo una operación de ataque a gran escala en varias direcciones simultáneamente:

  • Ataque con drones al aeropuerto de la capital: Representantes del movimiento Arabia Saudita situado en la capital, Riad, considerado la principal puerta aérea del país el Aeropuerto Internacional Rey Khalid destacaron que fue atacado con drones de combate;

  • Misiles balísticos y base aérea: Al mismo tiempo, en el sur de Arabia Saudita el Aeropuerto Internacional de Abha y una importante base aérea militar ubicada en la ciudad de Jamis Mushait fueron blanco de ataques con misiles balísticos y drones kamikaze.

4 años de silencio terminaron: ¿Por qué se reavivó el fuego de la guerra?

Esta escalada en la región no es repentina; tras cuatro años de tregua y calma relativa, el conflicto armado en Yemen se ha reavivado desde mediados de julio:

  • Control sobre el Mar Rojo: En los últimos meses, las fuerzas de «Ansar Allah» tomaron el control total de las ciudades cercanas al estrecho de Bab el-Mandeb, una zona geoestratégica clave, y de toda la costa occidental del Mar Rojo;

  • Operación de liberación de Saná: La intensificación del conflicto Arabia Saudita fue provocada por el anuncio oficial, el domingo, del gobierno yemení reconocido internacionalmente y apoyado por Arabia Saudita, sobre el inicio de una operación militar a gran escala para recuperar la ciudad de Saná de manos de los hutíes.

El contraataque de los hutíes contra los aeropuertos saudíes demuestra que la guerra en Yemen ha entrado en una fase de escalada nueva y peligrosa, no solo dentro del país, sino en toda la península arábiga. Actualmente, la parte saudí prepara una declaración oficial sobre el funcionamiento de los sistemas de defensa aérea y los daños causados.

Ansar AllahArabia SauditaAeropuerto de RiadAeropuerto de AbhaYemen
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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