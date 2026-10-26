«Líneas rojas»: ¿qué exige Ucrania a Rusia y qué no está dispuesta a aceptar?

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«Líneas rojas»: ¿qué exige Ucrania a Rusia y qué no está dispuesta a aceptar?

El presidente de Ucrania Volodímir Zelenski en una entrevista con el canal TSN, expuso la posición oficial de Kiev y sus «líneas rojas» innegociables antes de las conversaciones de paz previstas para noviembre.

El jefe de Estado subrayó que Ucrania no aceptará bajo ninguna circunstancia un estatus de neutralidad ni permitirá restricciones en el tamaño o las capacidades de su ejército nacional. Asimismo, declaró abiertamente que el diálogo sobre el tema más doloroso, los territorios, solo puede llevarse a cabo al nivel del presidente ruso.

Las «líneas rojas» de Kiev: el estatus neutral y las restricciones militares son inaceptables

Volodímir Zelenski mencionó que comparten una posición común con Estados Unidos respecto a las futuras conversaciones:

  • Rechazo categórico a la neutralidad: «No podemos hablar de la neutralidad de nuestro Estado y no deberíamos hablar de ello. Nuestra visión al respecto es, en general, la misma que la de la parte estadounidense», afirmó Zelenski;

  • Rechazo a restringir el ejército: El presidente enfatizó que reducir las filas o el armamento de las fuerzas armadas ucranianas no aportaría seguridad a nadie, señalando que esta exigencia es inaceptable;

  • Acuerdos con Washington: Manteniendo en secreto los puntos precisos reflejados en los documentos, dijo que por ahora no puede revelar todos los detalles, de acuerdo con los compromisos alcanzados con la administración estadounidense.

Intercambio de territorios y exigencias de noviembre: diálogo solo con Putin

Se han definido las exigencias precisas de Kiev respecto a las condiciones de paz y posibles acuerdos:

  • Discusión al más alto nivel: Zelenski expresó su disposición a discutir los temas complejos y delicados sobre el intercambio de territorios no con otros diplomáticos, sino únicamente con el presidente ruso Vladímir Putin en persona;

  • Condición sobre energía y navegación: En la mesa de negociaciones de noviembre, Kiev exigirá ante todo que Rusia detenga los ataques contra la infraestructura energética ucraniana;

  • Seguridad de las rutas marítimas: Al mismo tiempo, el cese total de cualquier ataque contra la navegación civil en el mar Negro se establece como una de las condiciones principales de Kiev.

Se espera que los encuentros diplomáticos previstos para noviembre se conviertan en una prueba compleja y decisiva ante estas estrictas exigencias.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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